Erika tenía 7 meses de embarazo cuando desapareció, fue hallada en una fosa clandestina en Chiapas

El cuerpo sin vida de una mujer con 7 meses de embarazo fue localizado el pasado 4 de noviembre dentro de una fosa clandestina en el estado de Chiapas. Los restos presuntamente pertenecerían a una joven de 23 años, quien fue identificada como Erika; según medios locales, la víctima habría sido reportada como desaparecida desde el pasado 31 de octubre, luego de que tuvo una discusión verbal con su entonces pareja Luis Jovani "N".

Los familiares de Erika piden que se investigue a la pareja de la joven, ya que lo señalan como un posible sospechoso por el feminicidio. Los seres queridos de la víctima aseguran que el pasado 31 de octubre ella protagonizó una fuerte discusión con su entonces novio y luego de eso no volvió a ser vista con vida, por lo que acusan al hombre de estar involucrado en la desaparición y asesinato.

“Exigimos que la fiscalía de Palenque desmienta que la familia de Érika ya la reconoció, cuando eso no es cierto. La familia está siendo amenazado por una Ministerio Público (...) No vamos a permitir que se quede impune la muerte de Érika y de la bebé: doble feminicidio, no nos importa que el asesino tenga familias dentro del poder político”, escribió en redes sociales el colectivo Fundación Karla Velasco, familias víctimas de feminicidio.