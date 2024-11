"Ella está esperando que la encontremos": Fanny desapareció en Torreón hace 20 años, su familia exige resultados

Dolor, desesperación, incertidumbre, difamaciones, reportes falsos y muchas lágrimas han formado parte de los 20 años que han transcurrido desde que Fanny ya no regresó a su casa. La hija de Silvia Elida Ortiz Solís y Oscar Sánchezviesca López desapareció el 5 de noviembre del 2004 en Torreón.

El caso de Fanny, de nombre completo Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, es uno de los más emblemáticos de desaparición en la Comarca Lagunera y ha sido motivo de movilización constante por parte de su familia, especialmente de su madre, Silvia Ortiz.

Durante todos estos años, Silvia ha encabezado marchas, manifestaciones y acciones de búsqueda, formando el Grupo VIDA (Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción), donde apoya a otras familias a buscar a sus desaparecidos.

Su familia quiere cerrar este pasaje oscuro de su historia. FOTO: Ethel Arredondo.

Temen morir sin saber qué pasó con Fanny

La señora Silvia ha acudido a instancias nacionales e internacionales, gestiona las búsquedas de restos, ayuda a familias en su mismo caso y hoy busca que el caso de su hija Fanny sea llevado a la plataforma digital de series y películas Netflix .

Este martes, en el memorial instalado en la Alameda Zaragoza de Torreón en memoria de nuestros desaparecidos, los padres de Fanny hicieron un nuevo llamado a las autoridades, temen que ante tanto dolor y las enfermedades que han llegado a ellos, se vayan sin encontrar a su pequeña, desaparecida cuando tenía 16 años de edad.

"No puede ser posible que en 20 años ni la Federación ni el Estado, mucho menos el municipio, porque no le compete tanto, hayan dado resultados. Ya basta. Queremos respuestas", enfatizó Oscar el padre de Fanny, lamentando que las autoridades no han investigado a fondo.

Sus padres buscan generar presión hacia las autoridades, su idea más reciente para esto es permitir que la historia de su hija sea contada por Netflix. FOTO: Ethel Arredondo

Creen que Fanny ha muerto, pero quieren encontrarla

Por su parte Silvia compartió experiencias y señales que la hacen suponer que su hija ya no está en este plano. “Hemos tenido señale, ella está esperando que la encontremos".

El sentimiento de pérdida y frustración invade tanto a los padres como al hermano de Fanny, quienes cómo exponen autoridades han fallado en ofrecer respuestas claras y concretas.

"Durante 20 años se han dicho muchas cosas, se han hecho muchas acusaciones, pero no han podido comprobar nada", dijo Oscar, refiriéndose a las historias que rodean la desaparición de Fanny. Como aquella en que la doctora y exfiscal Elena Alicia Pérez, quien tuvo el caso de Fanny, declaró que existieron órdenes para abortar la operación de recuperación de su hija.

“Nunca vamos a dejar de buscar a Fanny". Ambos padres hicieron un llamado a la sociedad para que no se olvide de los desaparecidos: "No podemos permitir que esto siga sucediendo. Necesitamos justicia".

Este martes se cumplieron dos décadas de la última vez que la vieron. FOTO: Ethel Arredondo.

