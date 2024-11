Improcedentes 337 renuncias de magistrados y jueces, señala Fernández Noroña

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, detalló que son 337 renuncias de magistrados y jueces que son improcedentes, toda vez que no les corresponde ir a las urnas, ya que les toca hasta el 2027.

Del total de renuncias que recibió el Senado por la elección de juzgadores, Fernández Noroña indicó que son 227 magistrados y 110 jueces que no les toca renovarse en 2025, sino hasta el 2027, por lo cual son improcedentes.

Hay 337 renuncias de magistrados y jueces que son improcedentes. Foto: Archivo

¿Quiénes sí renovarán en 2025?

“Son 227 magistradas y magistrados que declinaron a ir a la elección, pero a ellos les toca hasta el 2027. Es improcedente su declinación. Porque la tienen que hacer en 2027. También son 110 jueces y juezas que son para el 2027, pero no es el momento”, indicó en conferencia de prensa en el Senado.

Por otra parte, los que sí se renovarán en 2025, son poco más del 50 por ciento que declinaron, ya que 201 magistrados y 232 jueces enviaron sus cartas para indicar que no van a participar en la elección de junio de 2025.

La elección de juzgadores se mantiene: Fernández Noroña

Fernández Noroña afirmó que la elección de juzgadores se mantiene en pie, a pesar de que esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá una controversia constitucional sobre las modificaciones de la Constitución que tiene que ver con el Poder Judicial.

Fernández Noroña afirmó que la elección de juzgadores se mantiene en pie. Foto: Archivo

“Los jueces pueden decir lo que quieran y lo sacamos con una elección, yo insisto porque no especulo en el tema y estoy diciendo que el año entrante se van a elegir a las personas juzgadoras y punto. Ellos (los ministros) no tienen que reconocer nada, los que tienen que reconocer es el pueblo, ellos no tienen que reconocer nada, ellos no los eligen nadie, ellos deciden lo que quiere, hacen lo que quieren y no le rinden cuentas a nadie, se distribuyen el poder judicial entre ellos mismos, y llegó la hora de la democratización”, aseveró.

Sostuvo que la Corte no tiene atribuciones para echar atrás cambios a la Constitución.

