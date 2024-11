Mujer finge parto al ser descubierta con un bebé muerto en su auto, la madre está desaparecida

En la gasolinera "La Esmeralda", ubicada sobre la carretera Lázaro Cárdenas-La Orilla, en el estado de Michoacán, una mujer fue encontrada con una recién nacida muerta en brazos. Las circunstancias del caso han levantado sospechas tras descubrirse que la implicada no dio a luz al bebé y que la madre biológica está desaparecida.

El incidente fue reportado al número de emergencias 9-1-1, donde se informó sobre una supuesta labor de parto a bordo de una camioneta estacionada en el lugar, por lo que paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron al lugar, donde encontraron a la mujer con la recién nacida aún conectada a la placenta.

A pesar de realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), no lograron salvar a la bebé, quien fue declarada muerta al llegar al Hospital General de Lázaro Cárdenas. Una vez en el hospital, estudios que se realizaron a ambas, confirmaron que la mujer no presentaba signos físicos ni hormonales de haber estado en trabajo de parto, lo que confirmó que la bebé no era su hija biológica.

Al ser interrogada por agentes de la Fiscalía de Michoacán, la implicada admitió no ser la madre de la recién nacida, si no una prima de la madre biológica, identificada como Ana Laura Vázquez Bedolla, y afirmó que esta le entregó al bebé en un mercado de la región. Sin embargo, el relato carece de pruebas concretas y ha incrementado la preocupación sobre el paradero de Ana Laura, quien se encuentra desaparecida desde el lunes 25 de noviembre.

La madre de la menor fallecida se encuentra desaparecida y no se sabe nada de su posible paradero

Madre biólogica se encuentra desaparecida

Por su parte, el esposo de Ana Laura, y padre de la bebé, declaró ante las autoridades que su esposa salió de casa temprano el lunes para acudir a una cita médica, pero no regresó. Su desaparición ha generado alarma, y las autoridades han intensificado su búsqueda para esclarecer el contexto en el que la mujer habría dado a luz y las circunstancias que llevaron a la muerte del bebé.

Por su parte, la prima y un hombre que la acompañaba al momento del hallazgo han sido detenidos para continuar con las investigaciones, no se descarta ninguna línea de indagación, incluidos posibles delitos como robo de menores o tráfico de personas, así como negligencia que pudiera haber causado la muerte de la recién nacida.

Ficha de búsqueda de Ana Laura

Mientras tanto, la investigación sigue su curso para determinar qué sucedió con Ana Laura, cómo llegó el bebé a manos de la mujer detenida, y qué provocó la muerte de la recién nacida que perdió la vida.

