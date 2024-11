Luis María Aguilar se despide con aplausos de la SCJN y critica la reforma judicial

“Un juez que no es independiente, es el mandadero de alguien, pero no es un juez”, con estas palabras, Luis María Aguilar participó en un evento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, horas antes de que se realizara la sesión solemne para despedirlo, pues concluye su encargo como ministro el próximo 30 de noviembre.

Fue en la ceremonia de develación de placas del Premio a la Igualdad: Reconocimiento Iberoamericano de Sentencias con Perspectiva de Género, otorgadas por la Cumbre Judicial Iberoamericana, donde Aguilar Morales también lanzó una crítica a la reforma judicial.

“Nos encontramos en un contexto muy difícil de la Judicatura de México, en particular, y para la partición de justicia, en lo general", agregó.

“Son tiempos en donde vale la pena replantear el papel de las personas juzgadoras, cargamos sobre nosotros el peso de una reforma que, no cabe la menor duda, atenta contra todos los esfuerzos que se han hecho por lograr una judicatura independiente e imparcial y de calidad”, señaló.

Sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Foto: Cuartoscuro

Luis María Aguilar dedica palabras a Lenia Batres pese a diferencias

Aseguró que México enfrenta un futuro en el que los poderes fácticos podrán acechar la labor de quienes imparten justicia.

“De acuerdo con el Código Iberoamericano de Ética Judicial, emitido por la propia Cumbre Judicial Iberoamericana, el juez independiente es aquel que determina, desde el derecho vigente, la decisión justa sin dejarse influir, real o aparentemente, por factores ajenos al derecho mismo; la independencia judicial – y hago énfasis en ello – señala este Código de Ética implica, también, que al juez le esté éticamente vedado participar de cualquier manera en actividades políticas-partidarias”, enfatizó.

Horas más tarde y tras el debate de ocho asuntos, el Pleno del máximo tribunal lo despidió entre aplausos.

Aguilar Morales señaló que ya no estaría más en las sesiones de la Corte y dirigió unas palabras a cada uno de los ministros, incluso a Lenia Batres Guadarrama, con quien tuvo desencuentros durante los debates.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Foto: Cuartoscuro

“(Ministra Lenia Batres) a la que le decía yo ayer que lo que hemos intercambiado de ideas, aunque no coincidamos siempre, son las ideas institucionales que, además, sirven para ilustrar, para entender a veces puntos de vista que uno no los había advertido, pero que, en lo personal, no hay ninguna animadversión, ni mucho menos, lo importante es enriquecer la discusión y hacerla todavía más interesante”, dijo.

¿Quién es Luis María Aguilar? Perfil del ministro mexicano

Al inicio de la sesión solemne, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dio un discurso de despedida en el que destacó la carrera judicial de Aguilar Morales y aseguró que éste jamás usó el insulto ni alzó la voz para imponer, por capricho, sus pensamientos.

“Los años, los meses y los días en la labor jurisdiccional son esenciales para forjar al independencia, la vocación y la templanza necesarias para enfrentar la grave responsabilidad de tener en nuestras manos la libertad, el patrimonio y en general los derechos de nuestros semejantes”, dijo Pardo Rebolledo.

En 1968, Aguilar Morales ingresó al Poder Judicial de la Federación como taquimecanógrafo, fue secretario, juez, magistrado y este jueves fue la última vez que participó como ministro en una sesión del Pleno de la Corte.

El ministro Luis María Aguilar Morales, durante la presentación de dos documentos que analizan, por una parte, un sistema integral de seguridad pública y justicia en México

Foto: Cuartoscuro

Durante 15 años como ministro fue ponente de asuntos como la consulta para enjuiciar a expresidentes, y de interrupción del embarazo, entre otros.

Aguilar Morales se retira del máximo tribunal en un contexto diferente a los otros ministros que concluyen el encargo, debido a los impactos de la reforma judicial en la Corte y en el Consejo de la Judicatura Federal.

Seguir leyendo:

INE nombra a Claudia Arlett Espino como nueva secretaria ejecutiva

"Me tienen harta": así fue como Marilyn Cote, falsa psiquiatra, encañonó a uno de sus vecinos en Puebla

Localizan con vida a Enrique, chofer de aplicación que estuvo más de un mes desaparecido en Sonora