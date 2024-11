Vinculación a proceso de alcaldesa de Amanalco se dará a conocer el jueves

La alcaldesa de Amanalco, María Elena “N” conocerá si es vinculada o no proceso hasta el jueves, luego de que se agotó la etapa de debate de datos de prueba por su defensa legal. En audiencia de continuación en los juzgados del penal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, el juez informó que adecuó el delito de imputación en contra de la política, que quedó como homicidio calificado en ventaja, con penas de 40 a 70 años.

Durante tres horas, la defensa legal de María Elena “N” buscó desestimar los datos de prueba en su contra, que la señalan como quien supuestamente ordenó mandar a asesinar al síndico, Miguel Ángel Lara de la Cruz, y su chofer, el 25 de enero de 2023.

Dentro de su estrategia, presentó a un perito privado en criminalística de campo para tratar de echar a bajo que el testigo que supuestamente escuchó esa petición, no pudo entrar al Palacio Municipal ni oír la conversación. Y que no hay registro de las mismas ni teléfono del cual se realizó. Además, cuestionó que haya denunciado hasta 29 de octubre de 2024, cuando, incluso, fue víctima secuestro 1 de septiembre y no hizo referencia de los hechos.

Los fiscales del caso argumentaron que la defensa de María Elena “N”, no pudo desestimar el testimonio del testigo y tampoco presentó que no haya ocurrido esa llamada, además aclaró que la política manejaba más de un celular. Asimismo, con un segundo testigo se confirma que el 25 de enero del 2023, el Palacio Municipal no tenía actividad, por lo que se podía ingresar sin registro. Y que el 27 de enero de 2023, se tendría una movilización, por lo que buscaba poner en alto a Lara de la Cruz.

Evidencian nexos de la alcaldesa con la Familia Michoacana

En la audiencia inicial de formulación de imputación, se evidenció a través de declaración de testigos los nexos que tanto la alcaldesa como el propio síndico habrían tenido con líderes de la Familia Michoacana, con quienes tenían comunicación, les pagaban cuota, dejaban que impusieran a algunos titulares y acusaron que la edil permitió la entrada de algunos miembros como policías municipales.

Sobre los hechos, la carpeta de investigación refiere que ese 25 de enero de 2023, la alcaldesa envió a Miguel Ángel a una reunión a Zacazonapan, lo que comunicó a algunos conocidos y familiares que encontró antes de irse a la cita. Un testigo, reveló que ese día llegó a cobrar a María Elena por unos artículos cuando escuchó una comunicación telefónica donde solicitaba matar a Miguel Ángel.

“Si comandante, Miguel Ángel no quieren entender, ya se le regresaron las tres direcciones y ni así se está en paz… no hay de otra si quieres trabajar, me dijiste que yo decidiera… ya lo mando para allá para que ya lo maté… segura… ya denle cuello… ya muertos vamos a poder trabajar bien”.

De los elementos de prueba aportados en la audiencia entre los que destacan entrevistas de miembros del Cabildo, refieren los nexos que presuntamente tenía la edil con miembros de la Familia Michoacana, entre ellos José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, considerado uno de los líderes de dicho grupo; El Pelón, jefe de plaza en Amanalco y El 85.

Familiares y miembros del Cabildo refirieron la mala relación entre presidenta municipal y síndico, y las constantes peleas que sostenían.

