Opositores a Morena y Sheinbaum crearán nuevos partidos políticos y van por prerrogativas

Ante el desencanto hacia los partidos tradicionales, tanto por parte de ciudadanos como de políticos, se vislumbra la creación de nuevos institutos partidistas.

Ayer el Frente Cívico Nacional (FCN), que organizó diversas movilizaciones conocidas como marea rosa, anunció la creación de un nuevo partido político con el cual buscan enfrentar la “destrucción” que Morena y sus aliados están realizando del país.

El anuncio se suma al realizado hace unos días por la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, quien anunció también la creación de un nuevo partido político, argumentando que la ciudadanía requiere de una oposición con credibilidad y que los represente, y fuerza política, que sea innovadora, disruptiva, diferente, que se reserve el derecho de admisión.

En el Segundo Encuentro Nacional Ciudadano del FCN, anunciaron que en enero de 2025, acudirán al Instituto Nacional Electoral (INE) para comenzar las labores de convencimiento durante el próximo año, con el fin de afiliar a 520 mil seguidores y registrarse como nuevo instituto político a nivel nacional.

El líder del Frente, Guadalupe Acosta Naranjo, destacó que hay un desencanto de la ciudadanía que sufre los embates cotidianos que desde Palacio Nacional y el Congreso de la Unión realizan para destruir los logros obtenidos en la Carta Magna y en la creación de instituciones.

“Hasta los más pesimistas nos quedamos cortos ante el tamaño de la destrucción institucional que estamos viviendo en estas semanas. El deterioro y la destrucción de nuestra constitución sigue avanzando por desgracia a pasos agigantados”, expuso.

Algunos lineamientos que integrarán al FCN son que no tendrán ninguna ideología fija, es decir, no serán de derecha ni de izquierda; los dirigentes no pueden ser candidatos a ningún cargo, y que quienes encabecen al nuevo partido no podrán poner a los candidatos a algún puesto de elección popular sino la gente lo hará mediante votación.

Acosta Naranjo señaló que los del Frente serán principios distintos a los de los actuales partidos porque “si no vamos a hacer nada nuevo, mejor no hagamos nada”.

Entre los participantes al segundo encuentro del FCN estuvieron René Arce, Adrián LeBarón, y el ex senador independiente Emilio Álvarez Icaza, así como la vocera de trabajadores del Poder Judicial, Patricia Aguayo, Fernando Belaunzarán y Cecilia Soto y, entre otros.

PUNTOS CLAVE

Señalaron que entablarán diálogo con quienes quieran unificar esfuerzos.

Estuvieron en el encuentro representantes de 32 entidades federativas.

Acosta Naranjo confió que a finales de 2025 puedan pasar de organización a partido.

