Bloquean Línea 1 del Mexibús; padres de familia exigen la destitución del director en escuela primaria

Un grupo de padres de familia de la escuela primaria Basilio Pérez Gallardo ubicada en la colonia sagitario 8 en el municipio de Ecatepec. Se manifiestan bloqueando los carriles confinados del mexibus en ambos sentidos a la altura de la estación del mexibus Alfredo Torrez. Los padres de familia de la escuela primaria piden la destitución del director de la escuela de nombre Eugenio N

a quien denuncian de abusos y malos manejos con la escuela.

Los padres de familia no permiten la circulación del mexibus que corre sobre la avenida central de ciudad azteca a jardines de Morelos. Los manifestantes ademas tomaron los accesos de la escuela y no permiten que ingresen los docente. Señalan que no se van a retirar hasta que las autoridades tomen cartas en el asunto. Por su parte, los directivos de la Escuela Primaria Basilio Pérez Gallardo, no han emitido un comunicado oficial con respecto a las acusaciones de los padres de familia.

Mexibús Línea 1 presenta retrases en estación Alfredo Torres

FOTO: Facebook

¿Qué estaciones están bloqueadas en el Mexibús?

La Línea 1 del Mexibús informó a través de sus canales oficiales sobre el bloqueo por la presencia de manifestantes a la altura de la estación Alfredo Torre, en la colonia Industrias Tulpetlac, Ecatepec de Morelos. Debido al bloqueo, el Mexibús realizará a lo largo del día de hoy circuitos desde la estación Zodiaco hasta Ciudad Azteca.

¿Cuál es la ruta del Mexibús Línea 1?

La Línea 1 del Mexibús tiene una longitud de 16.8 kilómetros y recorre dese la estación Ciudad Azteca, situada en Ecatepec, hasta Ojo de Agua, situado en Tecámac. Tiene un total de 22 estaciones y 3 terminales.

Mapa del Mexibús Línea 1

FOTO: MEXIBÚS

El Estado de México ha presentado avances en movilidad

El secretario de Movilidad, Daniel Sibaja, destacó que los avances se han logrado gracias a la implementación de 15 nuevos autobuses eléctricos al sistema del Mexibús. Además, se lanzó la tarjeta Movmex, que permite descuentos de hasta un 30 por ciento en tarifas de transporte públio para estudiantes de secundaria, medio, y nivel superior.

Sigue leyendo:

Leo desapareció tras ir a una fiesta en el pueblo del Ajusco, lo hallan dos años después en el Semefo de Edomex

SSC detiene a dos ladrones que robaron Rolex a dueño de Cybertruck | VIDEO

EDG

edg