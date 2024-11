¡Histórico! Zacatecas aprueba la despenalización del aborto hasta las 12 semanas

Zacatecas se convirtió en la entidad federativa número 17 en despenalizar el aborto en México, luego de una votación mayoritaria para dar cumplimiento a una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así se dio la lectura de la votación a cargo de la diputada Dayanne Cruz.,

“Le informo diputada presidenta que contamos con 21 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones”, con lo que Susana Barragán, diputada presidenta del Poder Legislativo de Zacatecas informó al pleno.

“Se tiene por aprobado el dictamen en lo particular y se le dará el trámite correspondiente”

Se aprueba dictamen por mayoría de votos

La sesión tuvo que trasladarse a una sede alterna, ya que el inmueble del Poder Legislativo fue bloqueado por el movimiento PROVIDA, quien se negó a emitir declaraciones, por ello los legisladores decidieron trasladarse al auditorio del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología que fue resguardado por agentes policiacos y elementos de la Guardia Nacional.

Aprueban dictamen en lo particular Foto: Especial

Entre las oradoras a favor habló la diputada Renata Ávila, quien enumeró los beneficios del dictamen:

“La despenalización del aborto no solo es un tema de derechos humanos sino una cuestión de salud pública y equidad, penalizar no evita que las mujeres interrumpan embarazos pero si las condenan a la clandestinidad, a la inseguridad y en muchos casos a la muerte, garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito es proteger vidas, dignidades y libertades; hacerlo es también un acto de reconocimiento a las mujeres que han luchado enfrentando prejuicios y violencias como las que el día de hoy escuchamos desde esta sede alterna del Poder Legislativo”

A nombre de los legisladores que votaron en contra, la diputada Dayanne Cruz advirtió que la aprobación a este dictamen debe estar acompañada de un presupuesto para garantizar su cumplimiento:

“Porque hace menos de un mes estaban nuestros compañeros de los servicios de salud diciendo que no tienen ni para gasas, ni para curitas, ni para un paracetamol, que no tenían ni para lavar las sábanas de los hospitales, que las tenían que mandar a San Luis Potosí, ¿entonces de qué manera se les va a practicar un aborto a nuestras mujeres si no tenemos las condiciones de salud necesarias en nuestro estado?”

Varios colectivos esperaron la noticia afuera del recinto Foto: Especial

Diversos colectivos feministas celebraron el resultado de la votación pero advirtieron que estarán muy pendientes de que esta medida se cumpla a cabalidad, sostuvo la maestra María Luisa Sosa, vocera de las activistas: “No pueden desde este ámbito de la educación, las maestras y maestros seguir ellos también sembrando su forma de moral particular y no dejar al libre desarrollo de las chicas y de los chicos y a sus libres determinaciones porque el aborto como cualquier otro derecho está ahí para que se pueda ejercer quien lo quiera hacer, no es una obligación evidentemente”.

Con esta votación, desde el estado considerado con mayor fervor católico de México, la mitad del país ha reconocido el derecho de las mujeres para acceder a procedimientos seguros en la decisión de no continuar con el proceso de gestación hasta las 12 semanas.

