Claudia Sheinbaum presentará Programa Integral de 8 mil mdp para Acapulco

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que en enero de 2025 junto a varios empresarios se va a presentar el Programa Integral para Acapulco que considera una inversión de 8 mil millones de pesos. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria federal dijo que se busca regresarle el esplendor al puerto mexicano con un programa de inversión pública y privada.

“Ahora estamos haciendo un Programa Integral para Acapulco en particular de una inversión en los próximos años de alrededor de 8 mil millones de pesos ¿Qué vamos a hacer con eso? mejorar el servicio de agua potable y además elevar las plantas de bombeo para que no vuelva a ocurrir frente a una inundación que otra vez se echan a perder todas las bombas, caminos, se están mejorando puentes en todo el estado de Guerrero que quedaron dañados por el huracán y en particular en Acapulco”, explicó.

Secretaría de Turismo se dedicará a levantar Acapulco

Claudia Sheinbaum señaló que el subsecretario de Turismo, Sebastián Ramírez, se queda encargado de Acapulco “para levantar todavía más porque ya está llegando turismo a Acapulco, este hermoso Puerto”.

“Necesitamos también el apoyo de la iniciativa privada no solamente para allá, hay mucho avance en la reconstrucción de hoteles, pero se requiere todavía más y necesitamos su inversión privada en muchos espacios de Acapulco, entonces ahí hay un equipo de trabajo en donde está Sebastián pero está también Josefina que es la secretaria Turismo, Marcelo Ebrard, Lyndia (Quiroz) de Fonatur, en donde van a estar trabajando, además en un Programa de Desarrollo Urbano para Acapulco y un instrumento de desarrollo que lo tiene Fonatur en otros lugares del país que ahora lo vamos a llevar a Acapulco”, detalló.

