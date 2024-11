Claudia Sheinbaum descarta que AMLO haya nombrado a Rosario Ibarra; "déjenlo descansar en su finca"

Ante las versiones de que Andrés Manuel López Obrador dictó línea al Senado para reelegir a Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que dejen descansar al tabasqueño, en su finca en Palenque, Chiapas.

En la Mañanera del Pueblo del 14 de noviembre, la mandataria enfatizó que las y los senadores tienen voluntad propia para tomar decisiones, como la reelección de Piedra.

“Es increíble, vean todas las notas, AMLO decidió quien es la Presidenta de la Comisión, déjenlo descansar en Palenque, tranquilo; las y los senadores son mayores de edad y tienen atribución para decidir; respeto a Rosario, la titular de la Comisión de Derechos Humanos; se fortalezca la Comisión y ya no es como en el pasado que la represión venía del Estado”, sostuvo en Palacio Nacional.

Sheinbaum defiende a Rosario Piedra

La titular del Ejecutivo cuestionó que antes no se criticaba a los presidentes de la CNDH. Por qué no criticaban a los anteriores Presidentes de la Comisión de Derechos Humanos, el anterior presidente fue subprocurador en el caso Colosio, pero no era criticable, ofensas a Rosario Piedra: se toparon con la misma Piedra.

“Cuánto gastaban antes en la Comisión de Derechos Humanos, en el pasado, para comidas, para cenas, para viáticos, los salarios, por supuesto que la Comisión tiene que funcionar.

“Rosario Piedra defiende y es lo que les molesta y ella misma, por su historia personal, porque tiene un hermano desaparecido en la época donde había represiones del Estado, ella representa esa generación y esa historia que quieren ocultar, quieren ocultar las desapariciones del pasado”, aseguró.

Rosario Ibarra será titular de la CNDH hasta 2029

Reeligen a Rosario Ibarra al frente de la CNDH

FOTO: Cuartoscuro

El Senado eligió a María del Rosario Piedra Ibarra para la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por un nuevo periodo de cinco años, que comprenderá del 16 de noviembre de 2024 al 15 de noviembre de 2029. En total, se emitieron 127 votos por cédula, de los cuales, 87 fueron a favor de Rosario Piedra Ibarra, por lo que alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su designación; 36 votos fueron para Nashieli Ramírez Hernández y uno para Paulina Hernández Diz. Además, se emitieron tres votos nulos.

Luego de su aprobación, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, le tomó la protesta correspondiente para asumir el cargo y le entregó la constancia que la acredita como titular de la CNDH.

Sigue leyendo:

La Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum: minuto x minuto | EN VIVO

Sheinbaum nombra a Gabriela Cuevas como su representante para el Mundial de Futbol de 2026

EDG