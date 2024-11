Senado avala "Súper Secretaría de Seguridad" de Harfuch

Por unanimidad de 120 votos, el Pleno del Senado de la República avaló en lo general una reforma constitucional para dotar de más facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, incluso para realizar labores de inteligencia, así como coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en todo el país.

En la presentación de la reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Simey Olvera Bautista, destacó que se fortalece el mando civil, toda vez que deja que la SSPC coordinen y dirija la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y auxiliará a la Presidenta de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional.

“La reforma en materia de seguridad busca garantizar la estrategia nacional de seguridad, que tenga una correcta implementación por medio de la directriz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch”, indicó.

Asimismo, la reforma al artículo 21 de la Constitución avalada por Morena, PAN, PRI, PT y PVEM, pone énfasis en vigilar los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, los cuales ahora serán auditados y, su debido ejercicio, será vigilado a través de su Secretariado Ejecutivo

“Determinar que la investigación de los delitos corresponderá además del Ministerio Público, a la secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia”, indica la reforma.

Detalla nueva estrategia de seguridad

Aunque la oposición remarcó que la estrategia de seguridad pública de abrazos no balazos no ha funcionado, votaron a favor para que la estrategia nacional de seguridad tenga en realidad un mando civil, y no militar.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, afirmó que el voto de MC es a favor, pero va acompañado de una exigencia firme: “No vuelvan a desperdiciar la oportunidad que se les está dando para cambiar el rumbo del país”.

“Desde aquí nos sumamos a hacer un esfuerzo en común para construir un esquema de coordinación, de inteligencia, de fortalecimiento presupuestal y que el control y evaluación de todos estos instrumentos recaigan en el poder civil”, expresó.

Por el PRI, el senador Rolando Zapata Bello, sostuvo que el voto priista es a favor como muestra de la voluntad política e institucional para impulsar el éxito de esta apuesta por la seguridad, “porque consideramos, que en la lucha contra la inseguridad siempre debe haber un espacio para la unidad nacional y ninguna grieta por donde se cuele el egoísmo político”.

La coordinadora del PAN en el Senado, Guadalupe Murguía, destacó que con esta reforma se facultan a esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a que participe en la investigación del delito, bajo el mando y Coordinación del Ministerio Público.

“Igualmente la Secretaría de Seguridad formulará la estrategia nacional de seguridad, pero también la dirigirá y la evaluará, tendrá a su cargo el Sistema Nacional de Inteligencia, precisamente en materia de seguridad”, dijo la panista.

La reforma pasa a la Cámara de Diputados, también indica que a la SSPC le corresponderá la coordinación del sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública, y podrá coordinar acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno, a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales deberán proporcionar la información de que dispongan en la materia conforme a la ley.

Incluso, la dependencia a cargo de García Harfuch podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos.

