Supuesto esposo de Marilyn Cote desmiente relación, Rodrigo Orcajo era su psiquiatra la diagnosticó sociópata

La polémica en torno a la falsa psiquiatra Marylin Cote no para, ahora en médico Rodrigo Orcajo se une a la lista de personas que han salido a desvincularse de ella y ha desmentido que hayan sido pareja como ella afirmaba, pues decía que eran esposos, cuestión tajantemente negada por él, quien afirma que fue psiquiatra de Cote.

La larga lista de mentiras y el entramado de historias que entretejió Cote en torno a su vida profesional se desmoronan luego de que fue descubierta como una falsa psiquiatra que engañaba a sus pacientes, y lo que es peor, que se daba licencia de recetar medicamentos controlados sin contar con un título profesional que la avalara como médico.

Cote usaba la cédula profesional de Ocajo en sus recetas para prescribir medicamentos controlados, sin embargo aunque él se deslindó de responsabilidad, el influencer Mr Doctor analizó pistas que llevarían a mostrar que entre ellos dos hay más complicidad y que no sería tan inocente en toda esta mentira.

Mediante un mensaje de chat el psiquiatra se deslinda de Marilyn Cote.

¿Quién es Rodrigo Orcajo y qué relación tiene con Marilyn Cote?

Rodrigo Orcajo es médico psiquiatra egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha laborado en el hospital Fray Bernardino, tiene su consultorio en la colonia Roma, en la Ciudad de México y forma parte de la Sociedad Psiquiátrica Mexicana, misma que ya se ha deslindado de Marilyn Cote, aclarando que ella no forma parte de esa organización de médicos.

Orcajo publicó en un chat de psiquiatras que sí conocía a Marilyn, que había sido su paciente y que tenía pruebas que confirmaban le había diagnosticado con sociopatía, una enfermedad de la salud mental en la cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás, por lo que habría tramado todas mentiras sin pensar en que en algún momento sería descubierta.

En ese mismo chat el médico psiquiatra explica que se sintió presionado por Cote, por lo que asistió a Puebla a la presentación de su libro, y aclara que se dio cuenta que ella tenía una fantasía romántica con él. Mr Doctor expone un video de ese mismo día donde la acompañó a su casa, y aunque él presenta cierta resistencia, este influencer expone que se prestó a molestar a los vecinos de esta mujer.

Lo que le sorprende es que Orcajo se prestara a posar junto a ella para la revista Los Rostros, donde la toma de la cintura y sonríe como si hubiera una relación más allá de entre médico y paciente. Pues es importante destacar que eso no fue Photoshop, pues las imágenes son reales.

En ese evento estuvo presente, luego de sentirse presionado por ella, afirmó Orcajo.

Víctimas de Marilyn Cote dan su testimonio

¿Qué es la sociopatía?

De acuerdo con la Clínica Mayo, el trastorno de la personalidad antisocial, a veces llamado sociopatía, es una enfermedad de la salud mental en la cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. Las personas con trastorno tienden a hacer enojar o molestar a los demás de forma intencional y manipulan o tratan a los demás con crueldad o indiferencia. No sienten remordimiento o no se arrepienten de su comportamiento.

Las personas con trastorno de la personalidad antisocial suelen violar la ley y convertirse en delincuentes. Pueden mentir, comportarse violenta o impulsivamente y tener problemas con el consumo de drogas ilícitas y alcohol. Tienen dificultad para cumplir de forma constante con las responsabilidades familiares, laborales o académicas.

