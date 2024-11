Exempleado de Marilyn Cote narra cómo era trabajar con la falsa psiquiatra: "a los pacientes hay que verlos en el piso"

El caso de la falsa psiquiatra Marilyn Cote mantiene con asombro a la sociedad mexicana, principalmente a los habitantes del estado de Puebla, donde ella reside y solía dar sus cuestionables terapias. Ahora, en medio de la polémica que rodea a mujer, uno de sus excolaboradores ha decidido romper el silencio y - en entrevista para medios locales - ha relatado los "horrores" que vivió al lado de esta persona, quien incluso lo hizo terminar "odiando" la psicoterapia.

La persona que decidió relatar su testimonio sobre los abusos de la falsa psiquiatra es Jonathan, un joven que ingreso a la clínica para trabajar como pasante de psicología. Sin embargo, a lo largo de su estancia con Cote, el joven se dio cuenta de muchas conductas violentas por parte de la mujer que asegura ser una reconocida psiquiatra. En este sentido, Jonathan ha comentado que fue víctima de violencia laboral y psicológica por parte de la mujer.

Así era trabajar con Marilyn Cote: "perdí el amor a la psicoterapia"

Esto dicen los extrabajadores de Marilyn Cote. Foto: @_JonaRg18.

"Gracias a la señora Marilyn Cote yo perdí la confianza y el amor hacia la psicoterapia, hubo momentos en los que me sentí inútil, asfixiado, intimidado y hasta amenazado", escribió Jonathan en una de sus publicaciones compartidas en redes sociales. "Lo que viví bajo su mando fue una violencia psicológica de principio a fin que no se lo deseo a nadie", agregó. De igual manera, el joven dijo que aún tenía mucho por contar, pero se sentía muy abrumado con toda la información que tenía.

"Quisiera contar más cosas sobre la señora Marilyn Cote pero créanme no se por donde empezar", señaló Jonathan para sus seguidores, quienes han preguntándole sobre los detalles de lo que vivió con Cote. Aunque el joven no dio mayores detalles sobre su experiencia con la falsa psiquiatra, si reveló un detalle perturbador y es la forma en la que la mujer se expresaba de sus pacientes con sus colaboradores, ya que los incitaba a "ponerlos en su lugar".

Así se expresaba de sus pacientes la psiquiatra Marilyn Cote

La clínica fue suspendida. Foto: Cofepris.

"Una de las frases favoritas de la señora Marilyn Cote era tal cual decir que 'a los pacientes hay que verlos tirados en el piso y poniéndoles el pie en el cuello para que sepan que ellos no mandan'. Me lo decía a mi y no dudo que a más ex colaboradores", escribió el joven Jonathan en sus redes sociales. Adelantó que está dispuesto a seguir compartiendo su historia en redes sociales, siempre y cuando le pregunten por cosas en específico, ya que reafirmó que le es difícil poder resumir toda su experiencia.

A través de un comunicado oficial, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que suspendió desde el pasado 7 de noviembre el establecimiento “Neuropsychology: Clinic Marilyn Cote”, ubicado en el consultorio 1706 de la Torre II, Piso 17 de las Torres Médicas Angelópolis, en el estado de Puebla. La dependencia informó que el establecimiento no contaba con aviso de funcionamiento, licencia sanitaria, ni la certificación académica del personal para llevar a cabo las actividades médicas.

