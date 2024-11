Dan la cara los papás de Christian quien dio la golpiza Melanie, pero advierten que su hijo no será perjudicado

Los padres de Christian, el joven egresado de la Facultad de Medicina del ICEST quien dio una golpiza a su novia Melanie en una fiesta de Halloween en Altamira, Tamaulipas, acudieron al hospital donde la joven fue sometida a una cirugía, ya que los golpes recibidos en su rostro pudieron causar que perdiera su ojo izquierdo por la gravedad de las lesiones.

Melanie fue trasladada a un hospital en Ciudad Madero donde hace algunos días fue dada de alta tras haber sido operada. Sheila Guzmán, la tía de la víctima, informó que los padres del agresor acudieron al nosocomio para intentar reparar el daño que su hijo provocó en su sobrina.

Christian fue captado en video cuando comenzó a golpear a Melanie. Foto: Archivo

¿Qué dijeron los padres de Christian al dar la cara?

De acuerdo con la tía de Melanie, los padres de Christian se acercaron con ella para brindar su apoyo con el fin de “reparar los daños”; sin embargo, Sheila Guzmán les respondió que si así lo quisieran, deberían haberlo entregado ya con las autoridades, señaló para el Sol de Tampico.

“Les dije que si lo querían reparar entregaran al hijo a las autoridades, lo que no fue así, porque gracias a su amiga Danna Paola, valientemente le salvó la vida”: Tía de Melanie.

La tía de Melanie informó que Christian burló la seguridad del hospital y pudo entrar hasta la habitación de Melanie, a pesar que la Fiscalía General del Estado ofrece una recompensa de hasta 200 mil pesos para quien brinde información para ayudar a encontrar el joven de 24 años de edad por agresiones.

“Dijo que quería entrar para verla y darle un beso en la frente. Nosotros no entendemos cómo es que le permitieron entrar y por qué no se le detuvo. Eso es muy peligroso”: Tía de Melanie.

Danna Paola salvó a su amiga Melanie para evitar que siguiera agredida por Christian. Foto: Archivo

Christian es escondido por sus papás: Tía de Melanie

Sheila Guzmán afirmó que los padres de Christian solo se limitaron a colaborar con los gastos médicos, pero no así en que su hijo enfrente a la justicia. “Hasta ahorita no ha dado la cara ni se ha presentado, está escondido; la familia de él lo protege, está con él. No lo quieren entregar, ellos lo tienen”, acotó la mujer.

Christian fue captado en video cuando comenzó a golpear a Melanie, quien gracias a que fue ayudada por su amiga Danna, evitó que el agresor siguiera golpeando a la joven. El pleito habría iniciado porque Christian tocó sin su consentimiento a una de las amigas de Melanie y estaba en estado de ebriedad.

