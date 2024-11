Temblor hoy en México: Sismo de magnitud 4.7 sacude Oaxaca

La mañana de este domingo 10 de noviembre se registró un sismo en Oaxaca. De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN) el movimiento telúrico ocurrió a las 01:44 horas y tuvo una magnitud de 4.7 en la escala Richter. Cabe mencionar que el temblor no activó la alerta sísmica en dicho estado.

A través de redes sociales, el SNN detalló que el epicentro del temblor se registró a 39 kilómetros al sur de Salina Cruz, Oaxaca. Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil local no han informado por posibles daños materiales ocasionados por el movimiento telúrico, por lo que, de forma preliminar, se establece saldo blanco.

¿Por qué la alerta sísmica no se activó en Oaxaca?

Temblor en Oaxaca hoy. Foro: SMN

Los sensores del SASMEX monitorean las zonas de peligro sísmico, y reconocen sismos en un radio próximo a 90 km. Estiman en los primeros segundos de la detección del sismo su posible magnitud. Con los datos que envían los sensores, a cada ciudad determina la distancia entre el sismo para decidir la difusión del aviso de alerta sísmica.

Para cada ciudad, la alerta sísmica se activará:

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 170 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km.



Un sismo no amerita aviso de alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.

¿Cómo actuar ante un sismo?

Al sonar la alerta sísmica, mantén la calma y si te encuentras en pisos bajos y si te es posible, desaloja el inmueble y sigue las rutas de evacuación previamente establecidas:

En caso de encontrarte en un piso alto y no tengas tiempo de salir, colócate en la zona de menor riesgo previamente establecida.

Implementa tu Plan Familiar o sigue los protocolos de tu Programa Interno de Protección Civil y acata las indicaciones de los brigadistas.

Si puedes, apaga interruptores de luz, cierra llaves de paso, de agua y gas.

No corras, muchos accidentes ocurren durante una evacuación desordenada.

