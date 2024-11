Rodrigo Orcajo no demandará a Marylin Cote, asegura que no fue tan grave; pacientes piensan lo contrario

El debate en redes sociales que ha causado el caso de Marilyn Cote la falsa psiquiatra que recetaba ansiolíticos a diestra y siniestra en Puebla, sigue dando de qué hablar, pues mientras algunos lo toman con risa por la falsedad y mala calidad de las fotos editadas, los pacientes son las víctimas reales de todo este caso, y quienes piden justicia ante este terrible caso de negligencia y usurpación de una cédula profesional.

Marilyn Karina Cote Mendienta se hizo pasar por profesional de la salud para engañar a personas que acudían a ella buscando una solución a sus problemas. Sus pacientes narran que a todos les recetaba lo mismo sin importar la condición que presentaran, incluso un testimonio afirma que había dos pacientes con alucinaciones auditivas a quienes les dijo que no se preocuparan pues la mediación controlaría todo.

La falsa médico jugaba con sus pacientes recetando alprazolam, fluoxetina y neupax duo, una combinación que a la mayoría de las personas que tomaban consulta con ella no les hacía bien. Diversos testimonios indican que desarrollaron efectos secundarios, alteraciones en su conducta mientras que Marilyn les daba malos tratos y minimizaba sus padecimientos.

Nos agarró en un momento de crisis, y cuando estás en crisis buscas ayuda, no te pones a pensar si tiene cédula o no, testimonio anónimo.

Rodrigo Orcajo no demandará a Marylin Cote

A pesar de la gravedad de las acusaciones de los pacientes y principales víctimas de Marilyn Cote, el psiquiatra Rodrigo Orcajo no demandará a esta mujer, pues "cualquiera sabe que para que un fraude sea fraude tiene que llevar la firma autógrafa, de alguna forma no se hizo pasar por mí", por lo que no tendrá un procedimiento y explicó que fue su paciente y que a él también lo defraudó pues dejó de pagarle la consulta.

Cualquiera sabe que para que un fraude sea fraude tiene que llevar la firma autógrafa, de alguna forma no se hizo pasar por mí, entonces el nivel de daño no es tanto, creo que con lo que ha pasado en Twitter es más que suficiente e invariablemente va a tener que ir ligado con las demandas que tengo previas

Cuando se le preguntó por qué asistió a la presentación del libro explicó que no encontró manera de no ir, aunque hizo todo lo posible por no asistir a esa presentación.

La atendí hasta noviembre del 2023, la interacción que tuve con ella que fue en abril o mayo de 2023, hice todo lo posible por no ir, pero me había estado insistiendo mucho y al final de cuentas ahí fui, llegué tarde con toda la intención de no publicar el libro. Ya no encontré la forma de zafarme, llegué en la hora de preguntas y respuestas, lo hice de la forma más ambigua posible, no hable del libro

Entre risas y aparente sorpresa e incredulidad por la manera en que pasaron las cosas Orcajo explica que para él la interacción era dentro lo que se espera para una relación médico-paciente.

Marilyn llega como cualquier paciente con una solicitud de consulta...yo tengo un rato sin verla, el detalle que hubo con ella es que ella asumió que éramos amigos por la cotidianidad y la cercanía del trato y que a los amigos no se les cobra. Dejó de pagar la consulta y simple y sencillamente después yo ya no le contestaba.

