Manlio Fabio Beltrones sobre "Alito" Moreno: "Esperemos que estos 4 años que ilegalmente le dio el Tribunal se venzan y no intente otros 4 años más"

Manlio Fabio Beltrones, senador por Sonora, afirmó que no renunciará al Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero aseguró que no está de acuerdo con la permanencia de Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas al frente de la dirigencia del partido ya que aseguró que no le ha hecho bien al partido.

"Esperemos que estos 4 años que ilegalmente le dio el tribunal se venzan y no intente otros 4 años más que tanto daño le han hecho al partido", declaró Manlio Fabio Beltrones.

Foto: Facebook Alejandro Moreno Cárdenas

En entrevista para "A la 1" con Salvador García Soto de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group afirmó que la actual dirigencia del partido tricolor lo que ha mostrado "es el fracaso más grande que ha tenido el PRI en un momento electoral de su vida política y entonces lo que parece contradictorio es que en lugar de una reflexión le apuesten a la reelección de una dirigencia fracasada".

"Él puede tener el PRI pero lo que no tiene es remedio", aseveró Manlio Fabio Beltrones.

Al ser cuestionado sobre cuál es el objetivo de "Alito" Moreno al frente del partido comentó "muchos creen que es el caballo de Troya de Morena dentro del PRI" pero dijo que eso solo se verá en el futuro, que por lo pronto solo se trata de una especulación pero que lo que si no es una especulación es que su dirigencia tuvo los peores resultados en la historia.

