Claudia Sheinbaum no tenía conocimiento de la reunión entre Noroña y Piña: "No sé qué se trató ahí"

La reunión entre el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, no fue del conocimiento de la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum.

“Me enteré por las redes de esa reunión, no tengo conocimiento de la reunión, no sé que se trató ahí, fue una decisión del presidente del Senado, no tengo conocimiento y lo que sí es importante que sepa la ciudadanía es que la reforma Poder Judicial va, entonces no no tengo conocimiento de qué trataron, por qué se reunieron, no tengo conocimiento”, aseguró la Presidenta, en la Mañanera del Pueblo.

La reunión entre Noroña y Piña se da en un contexto donde la Suprema Corte busca definir si el proceso para aprobar la reforma al Poder judicial, que plantea la elección popular de jueces, ministros y magistrados, no estuvo viciado.

Gobernadores asisten a reunión de seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los gobernadores están participando en las reuniones matutinas del gabinete de seguridad, ya que este lunes estuvo el de Sonora, Alfonso Durazo, y hoy, de Baja California, Marina del Pilar.

Detalló que luego que se presentó la Estrategia Nacional de Seguridad se fortalecerá la presencia en Tijuana donde se registra un mayor número de homicidios dolosos, además de qué se dará atención a las causas.

“Hoy también estuvo, recuerden que el lunes, estuvo el gobernador Durazo, de Sonora, en el gabinete. El día de hoy estuvo la gobernadora Marina del Pilar, en el gabinete de seguridad, para fortalecer también la estrategia de Tijuana, en el caso de Tijuana. Hay otros municipios importantes, pero la mayor parte de los homicidios están en Tijuana”, dijo.

Detalló que se trabajará en coordinación con las autoridades estatales y municipales para as acciones de atención a las causas, y adelantó qué visitará Baja California, a finales de octubre. La presidenta Sheinbaum Pardo dijo que se mantiene el combate al tráfico de fentanilo, así como a otras drogas.

García Harfuch participa en la creación de la Estrategia Nacional de Seguridad

En la mañanera del pueblo, defendió la Estrategia Nacional de Seguridad basada en cuatro ejes como atención a la causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación, así como coordinación con el gabinete de Seguridad y gobiernos estatales,

“Ayer, por cierto, en las redes, o en alguna de las redes, no les gustó que dijera que no va a haber guerra contra el narco, lo vamos a seguir diciendo: Hay estrategia, hay inteligencia, hay prevención, hay atención a las causas, pero no se va a regresar a un enfrentamiento fuera de la ley, que eso es lo que quiere decir la guerra. La guerra quiere decir permiso para matar. Eso no. No vamos a regresar a eso”, recalcó.

Para todos aquellos que hablan de Estado de Derecho, es dentro del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Y no va a haber polución con el crimen, como en el caso de Calderón. A eso nos referimos cuando decimos que no va a haber guerra contra el narco”, manifestó.

