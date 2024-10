Se trabaja para erradicar cualquier tipo de discriminación, asegura Sheinbaum

Al señalar que se trabaja para erradicar la discriminación, la presidenta Claudia Sheinbuam Pardo remarcó que las amas de casa merecen respeto y reconocimiento, “que me digan ama de casa, pues a mucho orgullo, para mí no es una ofensa”.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, destacó que el comediante Rafael Inclán ya se disculpó por sus declaraciones.

“Primero agradecer, porque siempre una disculpa es bien recibida, y pienso que no solamente por este caso, sino en general las mujeres hemos ido… hay discriminación, no es igual”, dijo.

La presidenta dijo que el comediante ya se disculpó. Foto: Archivo

La doctora Sheinbaum Pardo señaló las trabajadoras el hogar sufren discriminación, pero ahora se garantiza por ley que tengan seguridad social.

Refirió que de acuerdo a información de Copred de la Ciudad de México sobre discriminación, “y es probable que sea a nivel nacional, en primer lugar es por color de la piel, en segundo lugar es por ser indígena, y en tercer lugar por ser mujer. Entonces, una mujer indígena morena es más discriminada. Ese es el resultado de una encuesta”.

Manifestó que el objetivo de humanismo mexicano es erradicar cualquier forma de discriminación.

“El llamarle a alguien ama de casa, pues parece como que la estás disminuyendo. Y que fue lo que yo dije, no las amas de casa.

Todo el trabajo que significa mantener el hogar, y además en particular las amas de casa que no trabajan fuera del hogar, pues no tienen autonomía económica, entonces dependen del marido, de la pareja, para que les dé algo de recurso para poder tener algo para ellas”, señaló.

Sheinbaum califica de deleznables los comentarios de la oposición sobre Ifigenia Martínez

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como deleznables los comentarios realizados por integrantes de la oposición, pues afirmaron que expusieron la salud de Ifigenia Martínez el pasado primero de octubre, cuando fue la entrega de la banda presidencial.

"No sé ni cómo calificar. Esta, la verdad, no tengo palabra, pero es deleznable esta idea de que nosotros sacamos a Ifigenia para que pudiera participar en el evento, tuvieron que salir sus nietos a aclarar el tema" comentó.

Sobre la pérdida de la presidenta de la Cámara de Diputados, sostuvo que es triste que haya partido una mujer excepcional, sufragista, misma que luchó por el voto de las mujeres mexicanas. En la Mañanera de este lunes, Sheinbaum Pardo declaró que Ifigenia Martínez estaba delicada de salud y que de acuerdo con lo que informaron los familiares, sostuvo que no era necesario que acudiera al evento, sin embargo, añadió que ella tenía mucha ilusión de poder asistir al evento de la entrega de la banda.

"Pero ella tenía muchos deseos, mucha ilusión de poder asistir el 1 de octubre. Entonces fue una decisión de ella, de asistir. Y la verdad es que, pues, ya que serenen sus ánimos, es increíble de verdad. Es este conservadurismo que llega a los niveles... Ahora sí que el "León cree que todos son de su condición", agregó.

Finalmente, la mandataria federal afirmó que hoy no acudirá al homenaje que se tiene planeado en la Cámara de Diputados y dijo: “nuestro pensamiento con ella y hasta siempre, porque es una mujer, ejemplo para muchas mujeres mexicanas, o para todas las mujeres mexicanas… Y este odio que hay, que se manifiesta en las redes, pues tradúzcanlo en amor. Dejen los odios ya a un lado".

