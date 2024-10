La transformación en la CDMX no se va a detener, se va a profundizar, asegura Clara Brugada

En la Ciudad de México la transformación no se va a detener, se va a profundizar, aseguró la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En el Teatro Metropolitan durante el Acto de Celebración por la Toma de Protesta de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada señaló que tiene la gran responsabilidad de ser leal al mandato de construir el segundo piso de la transformación.

Afirmó que al gobierno de la Ciudad de México llegan todas y todos los capitalinos que se gobernará para todos, pero principalmente para quienes más lo necesitan.

“Quiero que todas y todos tengan plena confianza que la transformación no se va a detener se va a profundizar. Casi 3 millones de personas nos dieron su confianza y con la mano del corazón les digo: no les voy a fallar, y vamos a retomar los principios de la Cuarta transformación, ‘no mentira, no robar y no traicionar a nuestro pueblo’, pues así que trabajar, a trabajar”, indicó.

Clara Bqrugada reiteró su compromiso de trabajar de la mano con todas las alcaldesas y alcaldes de la capital y trabajar en el territorio más que en los escritorios coma que habrá un nuevo modelo de atención ciudadana.

“En la primera semana de gobierno y de la mano de los alcaldes, vamos a ir cada semana a recorrer una colonia con todos las secretarias, los secretarios, vamos a tocar la puerta y le vamos a preguntar a la gente que necesita, ya el otro día estaremos llevando y trabajando para todas las necesidades. Vamos a iniciar la próxima semana en la Cuauhtémoc”, anunció la nueva Jefa de Gobierno.

Dijo que encabezará un gobierno abierto y para lograrlo se realizarán audiencias ciudadanas en el Zócalo en la ciudad con todos los titulares de la secretarías a atender directamente a la gente.

Adelantó que se instalarán sedes del gobierno en la ciudad de todas las alcaldías, “vamos a centralizar el gobierno y toda la secretarías estarán atendiendo un territorio y las casas en las sedes del gobierno de la ciudad”.

Con información de Frida Valencia y París Salazar

