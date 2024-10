CCH Naucalpan suspende clases, hoy 4 de octubre: esta es la razón

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Naucalpan, bachillerato perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha informado sobre la suspensión de clases presenciales este viernes 4 de octubre, por lo que la comunidad estudiantil del turno vespertino podrá seguir con sus actividades normales a través de la modalidad en línea.

A través de un comunicado, el único bachillerato de la UNAM ubicado en el Estado de México, señaló que dicha medida se debe a razones de prevención y seguridad para el alumnado. Se espera que las actividades presenciales puedan reanudarse hasta el próximo lunes 7 de octubre.

Cabe señalar que los Programas de Apoyo al Egreso, conocidos popularmente como (PAE), no fueron suspendidos y se realizarán de manera habitual. "Agradecemos su comprensión y pedimos a la comunidad que se informe a través de canales oficiales", se lee en el comunicado del CCH Naucalpan.

Instalan mesa de diálogo en CCH Naucalpan para fortalecer seguridad académica

El pasado 14 de junio, quedó formalmente instalada la mesa diálogo en el plantel Naucalpan del Colegio de Ciencias y Humanidades, donde autoridades y la comunidad de esa escuela acordarán medidas concretas, tendentes a fortalecer la seguridad de los y las universitarias dentro y fuera de las instalaciones.

Con el mejor de los ánimos, personal de la Rectoría, de la Dirección General del CCH y del plantel, así como una representación de esa comunidad, acordaron las medidas para el adecuado funcionamiento de la mesa e iniciaron las conversaciones, que continuaron el próximo lunes 17 de junio.

Antecedentes del Plantel Naucalpan revelan el fallecimiento de un alumno durante un ataque porril que se sucitó a las afueras del CCH. En las imágenes que han circulado en redes sociales se observa como la comunidad huye despavorida ante la presencia de estos denominados grupos de choque.

La comunidad estudiantil de Naucalpan han exigido mayor seguridad ante delincuencia y grupos de choque

Foto: Especial

CCH Naucalpan: de qué murió el estudiante durante enfrentamiento porril, según la fiscalía

El joven identificado como Óscar Yael, de acuerdo con información de la fiscalía, fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense donde se le practicaron diversas periciales, entre ellas de necropsia, en materia de lofoscopía, química, toxicología, antropología forense, criminalística y fotografía.

Como resultado de la inspección del cuerpo se advirtió que presentaba excoriaciones en ambas rodillas, que por su naturaleza no hubieran requerido hospitalización y no ponían en riesgo su vida, mismas que fueron determinadas por el médico legista como las que comúnmente son conocidas como “raspones” y que fueron producto del contacto con una superficie rugosa, que actuó como mecanismo de fricción. Se destaca que el cuerpo no presentó huellas de contusiones, arrastramiento, hematomas o manchas hemáticas.

El dictamen en necropsia estableció como causa de la muerte estenosis valvular aórtica, padecimiento médico que se considera mortal toda vez que afecta a la válvula aórtica al estrechar el paso de la sangre al miocardio, lo cual ocurre cuando dicha válvula no se abre adecuadamente lo que reduce la irrigación sanguínea y dificulta el funcionamiento del corazón, del mismo modo puede causar arritmias severas y una muerte de carácter súbita.

Imágenes del día del enfrentamiento porril que derivó en muerte en Naucalpan

Foto: Especiales

