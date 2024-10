"No se debe repetir", así despidieron a Mauricio Cruz Solís, periodista asesinado tras hacer una entrevista de TV

El gremio periodístico de Uruapan, Michoacán, exigió garantías de seguridad para realizar su labor y un alto a las amenazas en su contra que afirman, son alimentadas por el propio gobierno municipal.

Luego de velar el cuerpo del compañero Mauricio Cruz Solís, asesinado la noche del martes, apenas minutos después de realizar una entrevista al presidente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, periodistas regionales lamentaron el crimen y denunciaron un “odio” hacia su labor informativa que ha sido promovido por el alcalde.

“Esta es una situación que no se debe repetir. Vivimos en una situación de incertidumbre por los mensajes de odio que se se han estado vertiendo a través del alcalde Carlos Manzo, estos mensajes de desprestigio en medios de comunicación donde se nos tacha de chayoteros, extorsionadores, de infinidad de cosas que la gente se termina creyendo. Al final de cuentas nosotros nos sentimos vulnerables porque no contamos con que defendernos”, señaló Carlos López, director de Última Hora Michoacán.

Denuncian agresiones contra periodistas

Y es que los comunicadores de Uruapan, dicen sentirse en riesgo y siempre estar alertas. Lucero Estrada, periodista de Enlace Informativo de Michoacán, fue víctima de una agresión en 2020 a manos de policías municipales, hoy cuenta con protocolo de protección para periodistas, pero aún así, siente temor.

“Es difícil poder salir a la calle, poder hacer una entrevista en tranquilidad, siempre nos estamos cuidando, siempre estamos viendo qué está pasando alrededor para poder hacer algo y a veces hasta nos limitamos en poder publicar o poder salir algún lugar ya que tenemos un poco de temor de que seamos agredidos”, compartió la periodista.

La familia de Mauricio Solís pide a las autoridades que realicen su trabajo y haya justicia, pues son varios los casos de ataques a la prensa que han quedado impunes.

“Desgraciadamente tenemos tiempo, ya años (con las agresiones), duele de verdad que no se haga nada, que se queden y se encarpeten nada más las situaciones que pasan y ojalá que ahora sí el gobernador voltee y vea este caso para que no se quede impune”, pidió Martín Cruz, periodista retirado y padre de la víctima.

En el transcurso de esta mañana, la familia de Cruz Solís recibió su cuerpo y luego de ser velado por apenas un par de horas, se llevó a cabo la misa y la sepultura.

Mientras tanto, el alcalde Carlos Manzo, quien se encontraba cerca del joven profesionista cuando fue asesinado, narró cómo ocurrieron los hechos.

“Mauricio Solís que en paz descanse me aborda, me hace una entrevista y se la damos, aproximadamente como un minuto y medio dos minutos se escuchan las detonaciones. El c5 reportó a los grupos de WhatsApp que tenemos que la camioneta salió de este punto, una camioneta parecía NP 300 doble cabina roja, se alcanzan a percibir en algunos de los videos que bajan dos individuos a esta altura y es cuando se dan las detonaciones y la ejecución”, contó.

Mauricio Solis tenía 33 años; inició su carrera en el periodismo a los 17. Trabajó en los diarios ABC y La Opinión, y actualmente laboraba en los medios Radiorama y Primera Plana, además de impulsar su portal de noticias “Minuto x minuto”. Su asesinato, es el primer crimen contra un periodista en el actual sexenio.

Presidente de Uruapan narra el asesinato del periodista Mauricio Solís

Familiares, amigos y colegas de profesión, despiden los restos de Mauricio Cruz Solís, periodista asesinado la noche del martes en el centro de la Ciudad de Uruapan.

En un velatorio de Funerales de León, que se mantiene bajo resguardo policial, se lleva a cabo la velación del joven asesinado luego de que entrevistara en vivo al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, quien esta mañana narró cómo ocurrieron los hechos.

“Y bueno justamente cuando se encontraba en el centro de Uruapan y me aborda al salir yo de la casa de la Cultura para supervisar los trabajos de rehabilitación del mercado Tariacuri, por el tema del incendio que se suscitó en este mercado, me aborda me hace una entrevista accedemos platicamos y se realiza la entrevista sin mayor problema”, contó.

Posteriormente, “dos minutos después, todavía yo iba por el portal con algunas personas que se acercaron a saludarme o hacerme alguna petición de alguna gestión cuando se escucharon los disparos, alrededor de cuatro o cinco disparos […] no sabíamos qué era lo que estaba pasando, pensamos que era un ataque hacia nosotros”, señaló el alcalde.

Manzo Rodríguez afirmó que luego del crimen, lo único que observó fue el paso de una camioneta a toda velocidad que huyó de la zona, mientras él y su personal se resguardaron.

El munícipe pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que investigue los hechos, que dijo, causaron su preocupación debido a que ocurrió en pleno centro de la ciudad.

En el lugar donde ocurrió el asesinato, sobre el Portal Mercado, frente a la Plaza Mártires de Uruapan, amigos de ciudadanos colocaron velas en su memoria; mientras tanto, en una sala de Funerales de León, sus seres queridos despiden el cuerpo del periodista.

Mauricio Solis tenía 33 años; por herencia familiar, inició su carrera en el periodismo a los 17 años de edad. Trabajó en los diarios ABC y La Opinión, y actualmente laboraba en los medios Radiorama y Primera Plana, además de impulsar su portal de noticias “Minuto x minuto”.

