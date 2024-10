Abraham se despidió de su madre y se fue a trabajar al banco; hombres armados asaltaron la sucursal y lo mataron

Habitantes del estado de Chiapas se encuentran conmocionados ante un brutal asalto dentro de una sucursal bancaria, el cual cobró la vida de un trabajador identificado como Abraham "N". El hecho ocurrió el pasado sábado 26 de octubre, pero recientemente han salido a la luz nuevos detalles sobre la víctima, ya que su familia - y seres queridos - se han manifestado en redes sociales para exigir que el crimen no quede impune y los asaltantes sean identificados.

Según las denuncias, el asalto ocurrió en una sucursal bancaria ubicada en el municipio de Copainalá, donde trabajaba un hombre llamado Abraham "N". Aparentemente, la víctima era licenciado en Administración de Empresas y llevaba más de 12 años trabajando en la institución bancaria; gracias a su trabajo y esfuerzo logró ascender al puesto de gerente, mismo cargo que tenía cuando los asaltantes ingresaron a la sucursal y asaltaron a los trabajadores.

Abraham se despidió de su madre y sus dos hijos, pero nunca regresó

Amigos y familiares piden justicia. Foto: captura de pantalla.

La madre de Abraham, una mujer llamada Martha, detalló que el día de los hechos su hijo salió a trabajar como habitualmente lo hacía. La mujer relató que el sábado 26 de octubre su Abraham se despidió de ella y de sus dos pequeños hijos - de 9 y 12 años de edad - para salir a trabajar. Sin embargo, ese mismo día la sucursal bancaria fue asaltada y él fue asesinado por los criminales armados. Ahora, la madre de Abraham pide justicia por su hijo, asegurando que él era una "buena persona".

"Desgraciadamente, le quitaron la vida, un humano maligno me arrebató a mi hijo y la mera verdad no sé si pedir justicia o esperar la justicia divina, porque la mera verdad yo hasta me imagino que pedir justicia terrenal, como que no va a funcionar, porque los malandros aquí es donde andan, pues y, la mera verdad, no sé quién fue quien realmente me lo arrebató, lo único que sé es que él salió contento de aquí y me dijo mamita voy a regresar", contó la madre de Abraham a medios locales.

Piden que el asesinato de Abraham no quede impune

Abraham fue velado en su domicilio. Foto: pixabay.

En redes sociales, amigos de Abraham lo han recordado con cariño y han exhortado a las autoridades a que el crimen no quede impune. "Gracias por tu hermosa amistad aún no lo puedo creer no superó está triste noticia al saber que ya no estás dios te bendiga y te tenga en su santa gloria Gracias por tus buenos consejos siempre los tendré en cuenta como olvidar ese mensaje", se lee en uno de los mensajes más emotivos en redes sociales.

Cabe mencionar que los restos de Abraham fueron velados en su casa, ubicada en la colonia Menapac, en el municipio de Tecpatán. Hasta ahora, no hay personas detenidas por este hecho violento, pero trascendió que las autoridades ya están investigando el crimen, en espera de que se identifique a los responsables del atraco.

