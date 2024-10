Durazo realiza cambios en su gabinete

Justo a la mitad de su administración y cuando inicia el sexenio federal de Claudia Sheinbaum, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño realizó varios cambios y movimientos en su gabinete legal y ampliado, para continuar con las actividades del Ejecutivo estatal.

En total fueron 12 nuevos nombramientos realizados, donde Alfonso Durazo les encomendó realizar su actividad con rectitud y honradez en la función del servicio público, guiados por los principios del movimiento de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Créditos: X/@AlfonsoDurazo

Estos son los 12 nombramientos de Durazo

El primer nombramiento fue para la joven Paulina Ocaña, quien dejó la dirección del sistema Estatal de Comunicación social para ser la titular de la Jefa de la Oficina del Ejecutivo. Braulio Martínez Navarrete era titular de Ayudantía y ahora será el secretario particular del gobernador.

Las secretarías de Turismo y Economía se fusionan y como encargado quedará Roberto Gradillas Pineda, que estaba en el área de turismo. Como secretario del Bienestar en Sonora queda Fernando Rojo de la Vega, quien era el representante de Claudia Sheinbaum en el estado.

Por otro lado, se nombró a Célida López Cárdenas en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Recursos Hídricos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), quien dejó la oficina del ejecutivo para ser candidata del PT al senado. De igual forma, se nombró a María Dolores del Río Sanches como Secretaría de la Contraloría General de Sonora, quien había dejado la Secretaría de Seguridad para ser candidata de Morena a la Alcaldía de Hermosillo.

Francisco Acuña Méndez deja la Oficina del Ejecutivo para ser titular del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora (Codeso), dependencia encargada de impulsar el Plan Sonora de Energías Renovables. Alejandra Castro Valencia sube de la subsecretaría de Desarrollo Urbano a ser titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur).

Sheila Hernández asumirá la titularidad de la Secretaría de la Mujer de Sonora, que antes era instituto. Y Margarita Vélez dejó la Secretaría de Economía y fue nombrada Rectora del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca). Por último, se nombró a Patricia Ureña como directora general de la Televisora Estatal de Sonora (Telemax) y a Dores Arenas como encargada de Despacho del Sistema Estatal de Comunicación Social.

