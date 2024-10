Encuentran muerto a hombre señalado por asesinar a su hijastra de 15 años, se suicidó

Autoridades de Santander, Colombia, confirmaron que fue localizado sin vida un hombre identificado como Elver Pineda, quien es acusado por presuntamente haber asesinado a su hijastra, una adolescente de tan solo 15 años de edad. De acuerdo con las investigaciones, fue el sábado 26 de octubre cuando la menor fue atacada por su padrastro, esto luego de que ambos tuvieron una discusión después de que la joven pretendiera volver a salir de su domicilio.

Las primeras conclusiones de la investigación arrojaron que la menor de edad se había quedado a dormir en el domicilio de otros familiares, pero el sábado 26 regresó a su casa para llevarse ropa. No obstante, el suceso habría ocasionado un enfrentamiento entre ambos, mismo que derivó en la agresión contra la adolescente. Tras el feminicidio, el padrastro de la víctima escapó de la escena y permanecía prófugo de la justicia.

Autoridades encontraron sin vida al agresor de la niña

El hombre fue encontrado en un terreno baldío. Foto:

Ahora, este domingo 27 de octubre se dio a conocer que Elver Pinera, el supuesto feminicida de la menor, fue encontrado sin vida en el corregimiento de Corinto, en el municipio de Landázuri, Santander. Primeros reportes indican que el sujeto presentaba lesiones por arma de fuego, las cuales supuestamente fueron ocasionadas por sí mismo. Aún falta que las autoridades forenses den a conocer las causas de muerte del sujeto, sin embargo, las especulaciones sugieren que se trató de un suicidio.

“El día de hoy ya se recibió la información como del sitio donde estaba el señor. La policía acudió al sector, pero al parecer ya se había quitado la vida. Una zona rural aquí del municipio, muy cerca al casco urbano, a unos 15 o 20 minutos de Landázuri, Santander”, comentó - para medios locales - El alcalde de Landázuri, Santander, Carlos Morales. En una entrevista previa, ofrecida para el diario Semana - el funcionario había comentado que Elver era el principal sospechoso por el feminicidio de la menor.

Así fue el feminicidio de la quinceañera

La quinceañera fue asesinada el 26 de octubre. Foto: especial.

"Todo apunta que el presunto asesino es el padrastro porque hoy en día están viviendo con la madre de la menor. Viven en una casa de habitación y el padrastro no aparece. Entonces, cuando hay un hecho de este tipo y la persona no aparece, apunta que por lo menos debería estar atento a lo que sucedió y si no está, pues lo que estamos haciendo es mirando cómo buscamos información y el paradero del señor", había comentado Morales en entrevistas previas. Cabe mencionar que las autoridades no han hablado sobre los padres biológicos de la menor, por lo que se desconoce sí están detenidos, o no.

Cabe mencionar que el alcalde también aseveró que Elver no tenía reportes de que el hombre fuera violento, o de que la adolescente viviera violencia intrafamiliar: "no tenemos conocimiento de algún tipo de abuso. Indagamos en la Comisaría de la Familia, indagamos en la Inspección de Policía, en la Personería Municipal, porque a veces las personas se acercan también a la personería, en la Policía, en ningún sitio había registro de algún tipo de violencia", sentenció. Actualmente, las autoridades continúan indagando el caso.

