Licencia de conducir en EDOMEX: ¿Qué preguntas vienen en el examen? Aquí, la GUÍA de estudio

Si vives en el Estado de México y quieres tramitar por primera vez tu licencia de conducir, esta información te interesa, ya que para conseguirla deberás presentar un examen en alguno de los módulos de la Secretaría de Movilidad de lunes a viernes en horarios de 9:00 a 18:00 horas.

Cabe destacar, que la licencia de conducir es un documento personal e intransferible que habilita a su titular para conducir un vehículo automotor por la vía pública en cualquier estado de la República, aunque lo hayas obtenido en el Estado de México.

El tipo de vehículo que se puede conducir dependerá del tipo de licencia que tenga el conductor, ya sea servicio público o particular. Para tener el Formato Universal de Pago puedes hacer clic en el siguiente enlace: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudación/ , o ingresar al portal de Servicios al Contribuyente de la secretaría de Finanzas del Estado de México.

Recuerda que una vez que realices el pago, éste puede tardar de 24 a 72 horas en acreditarse; o bien, puedes acudir directamente a los módulos de licencias y obtener ahí el formato de pago, en cuyo caso, el pago se acreditará el mismo día.

¿Qué se necesita para tramitar la licencia de conducir en EDOMEX?

Asimismo, para tramitar la licencia de conducir necesitas los siguientes requisitos:

Acta de nacimiento certificada, impresión digital o carta de naturalización.

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Identificación vigente con fotografía (credencial del INE, cédula profesional con fotografía, cartilla de servicio militar nacional o precartilla, pasaporte, matrícula consular)

Comprobante de domicilio en original o impresión digital con una antigüedad no mayor a 3 meses a partir de su fecha de facturación; que contemple los siguientes datos: Nombre de la calle, número, colonia, municipio, estado y código postal (recibo de teléfono de línea fija, agua, luz, predial o constancia de domicilio expedida por la autoridad municipal competente).

Además, el interesado deberá presentar y aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México. Pero, ¿de qué trata el examen para la licencia de conducir en el Edomex?

¿Qué preguntan en un examen de licencia de conducir en el EDOMEX?

Aquí te dejamos la guía del examen que te aplicarán, si por primera vez, quieres obtener la licencia de conducir en esta entidad. Recuerda que la prueba es presencial, a computadora y de opción múltiple. En caso de no aprobar el examen, no se te entregará la licencia de manejo y no habrá devolución del monto pagado.

Guía de estudio para obtener la licencia de Manejo. Foto: Secretaría de Movilidad en Edomex

¿Cuál es el costo de la licencia de conducir en el EDOMEX?

Costo por licencia para automovilistas tipo A

678.00 por un año

909.00 por 2 años

1,214.00 por 3 años

1,615.00 por 4 años

Centros de atención: Puedes acudir a los módulos para tramitar la licencia para servicio particular de Lunes a Viernes en un horario de 9:00 a las 18:00 horas.