“Tenemos una mujer presidenta en México, lo que representa una gran noticia para mujeres y niñas”, Malala Yousafzai

La premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, celebró que México haya elegido a su primera mujer presidenta, ya que así se podrán atender las necesidades básicas de mujeres y niñas a través de políticas públicas basadas en la equidad.

Desde el foro Habla México, la activista mencionó que el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo permitirá eliminar las barreras históricas que han existido en el país en materia de género, ya que ella conoce de primera mano las dificultades que una mujer o niña deben de pasar a lo largo de su vida.

En su mensaje, la ponente reconoció la labor que realiza México en materia de acceso a la educación, con lo cual se abona a disminuir desigualdades, labor que solicitó a la Presidenta reforzar en el país y compartir con otras naciones. Yousafzai recordó que su Premio Nobel lo obtuvo por defender la educación, por lo que se comprometió a proteger la causa a lo largo de su vida.

En ese sentido, mencionó que su objetivo es contribuir a la creación de un mundo equitativo donde la educación no sea un privilegio, sino un derecho humano al que cualquier persona pueda acceder.

Ante ello, llamó a las autoridades a escuchar a las infancias para crear sus políticas públicas, ya que se ven directamente afectadas ante cada decisión. En tanto, a las niñas y mujeres mexicanas las invitó a confiar en sí mismas y así lograr cualquier cosa que se propongan con valentía, coraje y determinación.

"Yo les pido que crean en sí mismas, porque son capaces de muchas cosas, no hay nada que no puedan hacer. Muchas veces habrá una voz alrededor que te diga que no puedes, callar esas voces, sigue el instinto que dicta tu corazón y ve por los logros que quieres ver", enfatizó.