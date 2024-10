Juzgadores federales aseguran que el INE no tiene escenario fácil

El Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene un escenario fácil porque debe decidir si acata las suspensiones que frenan el proceso preparatorio para la elección de jueces o la decisión de magistrados electorales de seguir con esta fase de la reforma judicial, señalaron juzgadores federales.

“El INE tiene que tomar sus decisiones, sobre cuál camino seguirá y se entiende para cada uno de los consejeros que son responsables de las decisiones colegiadas, pues tendrán que motivar, justificar su proceder”, dijo el magistrado federal Juan José Olvera.

Elección de la jueces y magistrados Foto: Especial

En conferencia de prensa, el impartidor de justicia destacó que no se trata de una decisión irrelevante, sino de un tema que impacta a uno de los tres poderes de la República.

“También aclaró el Tribunal en la mayoría, aclaró, esto no significa que no estemos pronunciando sobre la suspensiones de amparo, las dejamos intocadas porque no es nuestra competencia, claramente también así se estableció”, destacó Olvera.