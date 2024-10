Celebra Sheinbaum que TEPJF haya dado luz verde al proceso electoral del Poder Judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya dado luz verde al Instituto Nacional Electoral para que siga con los preparativos del proceso electoral de jueces, ministros y magistrados.

En la mañanera del pueblo indicó que dicha resolución es muy importante porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tiene interés jurídico, así como también aseguró que tampoco tiene la posibilidad de resolución.

“Eso significa que continúa el proceso electoral por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) para la elección de jueces, juezas, magistrados, ministros y ministras del Poder Judicial de la Federación. Es una resolución muy importante, recuerden que en el caso de procedimientos electorales la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene interés jurídico, no tiene ninguna posibilidad de resolución, si no es el Tribunal Electoral. Entonces esto ya está”, declaró.

Celebra que se le haya ordenado al Consejo de la Judicatura reanude actividades

La mandataria federal también celebró que se le haya ordenado al Consejo de la Judicatura que retome sus actividades completas en los tribunales y en los juzgados del país.

“Es una decisión del pueblo de México, la reforma constitucional al Poder Judicial y esta continúa por la resolución del Tribunal Electoral, realmente me parece muy bueno que dé certidumbre en este proceso y también al Instituto Nacional Electoral y pues esta decisión de que los jueces y juezas, pues, tienen que regresar a sus labores”, enfatizó la jefa del Ejecutivo Federal.

