Jorge Islas López rechaza invitación al cargo en SRE tras denuncias de presunto acoso laboral

Jorge Islas López, excónsul General de México en Nueva York, declinó la invitación hecha por el canciller Juan Ramón de la Fuente, para hacerse cargo de la coordinación general de consulados, una vez que fuera creada la unidad administrativa en la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).

A través de un comunicado, Jorge Islas López explicó que su decisión fue tomada a efecto de estar en condiciones de responder en el marco de la ley, a la campaña de señalamientos infundados y mentiras maliciosas de las que ha sido objeto en días recientes.

Con la convicción de que siempre me he conducido con honradez y probidad en mi desempeño público, en particular al frente del Consulado General de México en Nueva York”, se lee en el boletín informativo.