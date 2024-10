La mejor diplomacia es la que no da sorpresas, asegura Juan Ramón de la Fuente

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente Ramírez, afirmó que “la mejor diplomacia es la que no da sorpresas” por lo que ahora la relación con el embajada de Estados Unidos y su embajador, Ken Salazar, facilita el diálogo entre ambos naciones y no lo limita.

En una declaración tras reunirse con reportero, dijo que se tiene un diálogo más ordenado ante “la agenda (que) es muy compleja y a todos nos conviene que tengamos claridad sobre ella, reglas claras, amistades largas. Y yo creo que ese ha sido fundamentalmente el mensaje y yo debo decir que lo ha asumido con un enorme profesionalismo el embajador Salazar”.

El canciller explicó que tras las declaraciones del diplomático estadounidense en rechazó a la reforma al Poder Judicial, ahora hay una interacción constructiva y con resultados “positivos”.

Definirán lineamientos para facilitar la relación con EU

Tras la pausa que se declaró en el anterior gobierno con el embajador Salazar, dijo que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es de definir los lineamientos para facilitar la relación con Estados Unidos

“Y la indicación que yo tengo por parte de la Presidenta Sheinbaum es que se siga avanzando en los términos que mejor funcionen sobre los principios que, pues eso sí, además son indeclinables porque son necesarios en toda relación bilateral o multilateral. El respeto irrestricto a nuestra soberanía y a los intereses de México sobre esta base, pues la relación yo estoy seguro que va a seguir siendo cordial, productiva y muy diversa” enfatizó.

-¿Hubo molestia por qué criticó la reforma judicial (el embajador Salazar?, se le cuestionó.

-Pues a ver, yo creo que a veces hay sorpresas y la mejor diplomacia es la que no da sorpresas, que es también parte de lo que hemos conversado con el señor embajador. Podemos hablar, comunicarnos y esto siempre dará la posibilidad de que haya una reacción y una interacción constructiva y si en algún momento dado hubiese alguna confusión, pues también aclararla, acotó.

El canciller dijo señaló que ha tenido varios encuentros con el diplomático estadounidense, lo cual no es algo novedoso ya que es la forma como se establecen las relaciones entre los países, los embajadores y las cancillerías.

Ken Salazar asegura que la relación con Sheinbaum va por buen camino

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, manifestó que “va por muy buen camino” la relación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbuam Pardo, además de que no se ha pausado el intercambio entre ambos países, el cual es fuerte, profundo y auténtico.

En conferencia de prensa, afirmó que en estas dos semanas que lleva el actual gobierno “hemos hecho mucho” y recalcó que “no hay pausa, nunca ha habido pausa” como se declaró con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No hay pausa, nada se ha interrumpido, el trabajo de nosotros ha seguido, el presidente (Joe) Biden hablamos muchísimo de la relación, está el presidente Biden muy contento del trabajo que hemos hecho”, recalcó.

Destacó que ambos países son los principales socios comerciales a nivel mundial y apoyan el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y agradeció que el Gobierno de México abrió las puertas para trabajar en coordinación.



“Veo yo la relación siempre con un optimismo y muy buena, la relación va muy bien con los Estados Unidos en México, el caso de la presidenta Sheinbaum y su equipo” enfatizó en la residencia de la embajada estadounidense.

Dijo que se ha tenido reuniones “con mucho honor” con la doctora Sheinbaum como cuando recibió a la primera dama Jill Biden, “el diálogo comienza ahí y sigue”. Recalcó que mantiene encuentro con el canciller Juan Ramón de la Fuente Ramírez.

En otros temas, el embajador Salazar dijo que su gobierno sigue “compartiendo la información” de la detención de Ismael “el mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López desde el 25 de julio.

“Vamos a seguir trabajando”, expresó.

De la condena de 38 años a Genaro García Luna por delitos de narcotráfico, dijo que dijo que el juez Brian Cogan lo comparó con Joaquín “el chapo” Guzmán por el esquema de delincuencia organizada y corrupción que impuso.

El diplomático expresó su confianza en que con la reforma al Poder Judicial no se frenen los procesos de extradición en referencia a los casos de Miguel y Omar Treviño Morales, líderes de “los zetas”, a quienes el Departamento de Justicia de EU acusa que pese a este detenidos liderean el cártel del Noroeste manteniendo como generadores de violencia.

“Es una reflexión de la necesidad de reformar el Poder Judicial, eso lo he reconocido yo por mucho tiempo, lo sabemos que, por ejemplo, los dos hombres de que hablas tú, ellos están ahí (detenidos) ya por 11 o 12 años. Nosotros, por el Departamento de Justicia, por la evidencia que tenemos, sabemos que ellos han seguido haciendo un desorden, mucha violencia, matando a gente aquí y en Estados Unidos, en manos lados de la frontera”, afirmó.

“La manera que yo lo veo yo es que esa es una de las partes de la reforma, que ojalá vamos a ver resultados para que no tengamos esas situaciones donde haya un detenido, donde ahí nomás está y por falta de acción de un juez por cualquier razón no quiere actuar, ahí nomás se queda, es parte del sueño que tenemos con México de que no debemos tener impunidad", argumentó.

