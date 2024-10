FGR atraerá la investigación del homicidio del sacerdote Marcelo Pérez, asegura Sheinbaum

La Fiscalía General de la República va a atraer la investigación del homicidio del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, en Chiapas, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“En el caso de la muerte del Padre ya se atrajo la investigación por parte de la Fiscalía General de la República”, informó en la Mañanera del Pueblo del 22 de octubre, en Palacio Nacional.

Señaló que se atenderá inseguridad en Chiapas. Foto: Especial

Rechaza Sheinbaum surgimiento de una guerra civil en Chiapas

Al ser cuestionada sobre si visualizan una guerra civil en Chiapas, por las condiciones sociales, descartó que ocurra.

“No, no lo creo, por la información que tenemos, es importante trabajar para que no vuelva a ocurrir una situación así y que no haya desplazamientos y pacificar y evitar extorsiones y delitos que se están trabajando”, aseguró la mandataria.

Agregó que trabaja de manera coordinada con el gobernador actual, Rutilio Escandón, así como el mandatario entrante, Eduardo Ramírez Aguilar, para atender la seguridad en la entidad.

