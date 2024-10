Trabajadores del Poder Judicial mantienen paro de labores en Jalisco

El paro de trabajadores del Poder Judicial Federal continúa en Jalisco y solo se atienden asuntos urgentes con guardias en los juzgados, confirmó la Jueza Mabel Cortez Navarrete, adscrita al juzgado Sexto de Distrito en materia Civil con sede en Zapopan, Jalisco.

"Lo que se pretende con este paro de labores es que sean escuchados pues todas las peticiones que nosotros hemos realizado al Consejo de la Judicatura Federal y que tiene que ver pues obviamente con este tema de la tómbola, todas las anomalías que han existido, las violaciones a la suspensión que se han suscitado por parte de las autoridades federales porque no han respetado, a pesar de que están notificadas, no han respetado y no han acatado las suspensiones que se han decretado por parte de jueces federales".