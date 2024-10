Claudia Sheinbaum aclara polémica por saludo a Manuel Velasco

La polémica en torno al saludo entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y el senador Manue Velasco, que se dio ayer en la Cámara de Diputados tras la toma de protesta, fue aclarada. En la primera conferencia matutina, la titular del Ejecutivo federal explicó que es una costumbre que tiene desde hace tiempo.

“Yo acostumbro cuando, es algo que hago hace mucho, ya ven que hace mucho se usaba que las besaran en la mano, entonces yo acostumbro a que si llegan a darme un beso en la mano, yo regreso el beso.

“Es una práctica que tengo, la hice en toda la campaña, la he hecho desde hace mucho tiempo, fue eso sencillamente, me besaron la mano, regresé el beso, algo natural y de reciprocidad, digamos, que hago desde hace mucho”, afirmó en la Mañanera del pueblo, a pregunta expresa de Heraldo Media Group. Opositores, como la senadora Lilly Téllez o el empresario Claudio X. González, retomaron la foto para criticar esta acción.

Sheinbaum explica desacuerdo con España

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la decisión de no invitar al Rey de España a su toma de protesta no fue solo porque no respondió la carta enviada por el ahora exmandatario López Obrador para pedir disculpas a los pueblos indígenas, sino que fue porque dicha carta fue expuesta y luego de ello, comenzó una guerra sucia en contra de México.

“El tema aquí es que no solo no contesta, sino que se hace pública esa carta y después viene una campaña tremenda contra México y el presidente López Obrador”, explicó.

Sheinbaum presenta su primera mañanera del sexenio

FOTO: Presidencia

En la mañanera del pueblo desde el Salón de Tesorería, la mandataria federal indicó la necesidad de realizar dicho perdón, pues esta acción pública enaltecería a ambos gobiernos, “Por eso nosotros decimos que la disculpa pública frente a atrocidades del pasado engrandece a los pueblos, engrandece a los gobiernos”, dijo.

