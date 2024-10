Clara Brugada reforzará la seguridad en el Centro Histórico ante atentado contra Diana Sánchez Barrios

Tras el atentado que sufrió la diputada suplente, Diana Sánchez Barrios en el perímetro cercano al Congreso capitalino, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció un operativo integral para reforzar la seguridad en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, la mandataria local reveló varios de los puntos de esta estrategia, entre los que incluyó un aumento en la presencia policial, al pasar de dos sectores de seguridad a tres.

Reveló que también se creará un mando único del Centro Histórico, se instalarán nuevas cámaras con mejor calidad de imagen y se trabajará de la mano con los comerciantes del sector para combatir la inseguridad y la extorsión.

Foto: Especial

Ante ello, anunció a Carlos Cervantes Godoy, como titular de la Autoridad del Centro Histórico, para trabajar de la mano con la Secretaría de Gobierno y de Seguridad para fomentar el diálogo colaborativo.

Explicó que una de sus principales tareas será el ordenamiento del comercio irregular, así como el cuidado de los edificios históricos.

Asimismo, la jefa de Gobierno tomó un momento para prometer justicia ante los hechos ocurridos en contra de Sánchez Barrios y mostrar su solidaridad y apoyo.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho indicó que como primera medida se reforzarán los patrullajes en la zona con la presencia de 330 elementos adicionales de la Policía Bancaria Industrial, Policía Auxiliar, los Agrupamientos Metropolitanos y la Policía De Tránsito.

De esa última institución, el funcionario señaló que sus elementos realizarán operativos de revisión preventiva de vehículos motorizados, específicamente motocicletas que incumplan con la normatividad en materia de tránsito.

Además, comentó que se fortalecerá a la Policía Turística con más personal para nutrir de manera permanente la sección que está de forma permanente en El Zócalo.

En su mensaje, recalcó que se fortalecerán las tareas de coordinación con el gobierno de Federal y la alcaldía Cuauhtémoc para realizar patrullajes y operaciones conjuntas en la zona.

Foto: Especial

Aunado a ello, se reanudará el programa de verificación de centros nocturnos y chelerías, se implementará un programa para combatir la extorsión en todas sus modalidades y se hará un diagnóstico con el C5 para detectar puntos ciegos y cubrirlos.

En tanto, el secretario de Gobierno, César Cravioto, hizo un llamado a todos los líderes del comercio en vía pública a deslindarse del crimen organizado para evitar un incremento en la violencia.

“No hagan alianzas con el crimen organizado, hacer alianzas con el crimen organizado no los fortalece, los vulnera. Sus diferencias deben resolverse con diálogo, no con violencia, no degraden su actividad lícita realizando acuerdos con quien no respeta la ley”, recalcó.