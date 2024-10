El cruel mundo de las peleas de perros y la lucha para evitar esta práctica inhumana en Tamaulipas

El Cabildo de Tampico está recibiendo reportes de que en algunas colonias de la zona norte de la ciudad domicilios donde son entrenados perros para peleas, situación que se estará investigando a partir ahora, así lo manifestó la regidora Noemí Magaña González.

Agregó que no conoce el sitio exacto del lugar donde llevan a cabo esta práctica, pues sólo son dichos de la comunidad en la zona, es por esto que se harán las respectivas investigaciones o señalamientos a la autoridad para llegar al fondo de todo esto y descubrir si ese sitio es real.

Aseguró además que han tenido cuatro reportes de maltrato animal, especialmente perros, por ello se abocarán al rescate de las mascotas donde piden el apoyo de la comunidad para evitarles este maltrato a los perros, gatos y caballos.

"Ahorita en lo que llevamos 15 días ya tenemos reportados cuatro casos, sobre todo casos de abandono (de las mascotas) en las casas, pero ese es el problema que no podemos ingresar al municipio porque son particulares", dijo.

Realizan investigaciones para saber si se lleva a cabo esta actividad en la zona. FOTO: Carlos Juárez

¿Qué hacer cuando hay lugares donde entrenan perros de pelea para peleas prohibidas?

Ante este panorama de crueldad animal, las autoridades hacen un exhorto para que se le de buen trato y buena alimentación a las mascotas. En caso de que haya alguna mala acción por parte de un dueño, la funcionario recomendó denunciar, recurrir a la oficina de Ecología o en la Sala de Regidores para que se le dé seguimiento y así evitar cualquier mala acción en contra de perros y gatos.

"Inclusive hay un lugar en la zona norte (de la ciudad), donde dicen que son perros clandestinos (entrenados) para peleas, entonces nos vamos a dar también a esa tarea", dijo.

Destacó que por el momento se llevan a cabo las pesquisas necesarias para tratar de identificar las colonias o los domicilios donde se llevan a cabo estos los entrenamientos y las peleas de perros. Añadió que las autoridades ya tienen indicios de algunas zonas donde estarían ocurriendo estos hechos, pero que no adelantará datos para evitar entorpecer las labores y así poder salvar la vida de la mayor cantidad de perros posibles.

¿Qué son peleas de perros y por qué son malas, clandestinas e ilegales?

Las peleas de perros suelen ser encuentros que se realizan entre estos animales, en la mayoría de los países en los que se realizan estos combates, el espectáculo finaliza con la muerte de alguno de los canes.

Debido a esto, el can que sobrevive es declarado como el ganador. A lo largo de los años, se ha establecido el lucro a raíz de esta práctica e incluso hay personas dedicadas a criarlos para hacerlos cada vez más feroces.

El negocio de las peleas de perros funciona por medio de las apuestas. Generalmente en estas están involucrados los dueños de estos animales, quienes sacan una ganancia en caso de que sus mascotas ganen el encuentro.

Esta práctica es reconocida en gran parte de los países como crueldad animal, debido a que parte de una intención de lucro por parte de los seres humanos y causa lesiones o incluso la muerte para los canes que la padecen. En Tamaulipas, está penada por la ley.

El caso de las hembras es todavía peor, debido a que muchas de ellas no solo son sometidas a estos actos de crueldad, sino que además tienden a ser usadas para la cría. Algunas pasan casi toda su vida embarazadas con el objetivo de tener perros con las mejores aptitudes para asesinar a otro en una pelea.

Creen que en la zona norte se está llevando a cabo esta práctica. FOTO: Carlos Juárez.

¿Qué pasa con peleas de animales y las apuestas a muerte en Tamaulipas?

De acuerdo con el Código Penal de Tamaulipas en su Artículo 468, los dueños de los animales deben velar por la seguridad de estos. Para tal efecto, se establecieron las siguientes normas que de no cumplirse se incurrirá en una acción contra la ley.

En la fracción V de la norma establece que las personas tienen prohibido exponer a los animales a riesgos que amenacen su integridad física o la de terceras personas. En estos encuentros suelen estar en riesgo tanto la salud como la vida de estos perros.

En la fracción VI de la normativa se incluye que no se pueden realizar actos de riña como las peleas de perros, debido a que estas entran en los espectáculos donde se mata, hiere o se actúa con hostilidad en contra de los animales.

No obstante, esta norma no protege a otros seres vivos, debido a que en algunas leyes generales o locales se permiten estos espectáculos con ciertos animales como en el toreo. Este tipo de prácticas conlleva una investigación de oficio; es decir, si no hay una denuncia, las autoridades pueden comenzar la pesquisa, aunque las acusaciones formales siempre sirven para hallar a las cabezas de este tipo de actos.

En caso de que se determine que alguna persona detenida por cometer el delito de practicar u organizar peleas de perros, el Código Penal tiene previsto que se le imponga una pena de dos meses a dos años de prisión, así como de doscientos a quinientos días multa. También se le asegurarán todos los animales que tenga a su cuidado para que sean enviados a asociaciones protectoras de animales.

Hay perros que son utilizados por sus cualidades físicas, lo cual los ha estigmatizado como animales bravos, cuando en realidad son dóciles en situaciones convencionales. FOTO: PNG Wing.

¿Cómo se le llaman las razas de perros más usados en las peleas?

Las peleas de perros se han especializado a tal punto que muchos de los involucrados han identificado qué razas de estos animales son mejores para llevar a cabo estas actividades. El entrenamiento puede llevarles varios meses y se centran en sacar a relucir las partes más ferales de estos seres vivos.

Debido a que no todos se pueden permitir optar por acudir con un criador de estos animales, hay incluso quien roba las mascotas de otras personas para después hacerlas pasar por situaciones estresantes que los hacen más proclives a estos enfrentamientos. Estas son algunas de las razas que se prefieren para estas prácticas.

American pitbull terrier

American Staffordshire Terrier.

Staffordshire Bull Terrier.

Bull Terrier.

Doberman.

Rottweiler.

Peleas de perros, las consecuencias reales de una práctica inhumana

El mundo de las peleas de perros es tan cruel que muchos de los especímenes ni siquiera es usado para las apuestas, sino que hay personas que someten a sus mascotas a sparrings; es decir, solamente se usan para entrenar a otros para que lleguen mejor preparados para un encuentro.

Hay incluso personas que tienden a robar otros animales para soltarlos frente a un perro entrenado para la pelea a fin de inducirlo a atacarlo y asesinarlo para que sus instintos se afinen y pueda desempeñarse mejor en combate. La mejor manera para evitar estas prácticas es denunciar para que se lleve a cabo una investigación.

Muchos perros son entrenados desde cachorros, lo cual los pone en riesgo de tener una vida llena de crueldades. FOTO: PNG Wing.

Si bien a muchas personas les puede parecer riesgoso realizar una acusación formal, la policía local tiene la opción de realizarla de manera anónima. Para poder ayudar a estos canes, lo mejor es contar con datos del tipo de maltrato que padecen, sus características físicas, la dirección donde se lleva a cabo el abuso, así como una forma de identificar a los responsables de estas acciones.

La recuperación de estas mascotas es posible, aunque lleva varios meses de ayuda y sensibilización por parte de personal especializado. A esto se debe sumar que las secuelas que viven pueden ocasionarles lesiones que les ocasionan sufrimiento, por lo que la mejor opción para protegerlos es actuar lo más rápido posible y así sacarlos de la cadena de dolor y maltrato al que miles de seres humanos los han sometido a lo largo de décadas.

Para proteger a los animales que viven en la entidad, las autoridades recomiendan no dejarlos expuestos a lugares públicos, llevarlos atados cuando salen a las calles, no dejarlos sin supervisión en sitios de fácil acceso e incluso contar con algún chip o rastreador que permita determinar en qué parte de la ciudad se encuentra.

