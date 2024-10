Casa de Aramberri: trabajadores del restaurante renuncian por extraños sucesos dentro de la casona

La Casa de Aramberri volvió al ojo público en pleno mes del Día de Muertos luego de que la gerente del negocio de hamburguesas renunciara por miedo a los supuestos sucesos paranormales que ocurren dentro del inmueble. Sinia Lara, gerente del restaurante de hamburguesas que abrió en la casona, dio a conocer que teme por su integridad, razón por la cual decidió cesar su relación laboral con el negocio de hamburguesas.

“Hola mi nombre es Zinnia Lara, ex gerente de la Casa de Aramberri, quiero aclarar que yo renuncie a mi nadie me corrió, anda ahí circulando algo de una página de Facebook que es falsa, que de ahí la hizo viral Oscar Lara el dueño de la casa, están encabronados por qué no les quiero entregar mi página y no sé las voy a entregar pendejos, es mi página yo la hice", arremetió contra su exjefe en redes sociales.

Gerente de Casa de Aramberri renuncia por supuestos fenómenos paranormales

En base a las declaraciones de la exgerente, dentro de la Casa de Aramberri permanece entes malignos de los cuales se hablan durante los distintos relatos que recorren las calles de Monterrey. Si bien, no hay prueba contundente sobre este fenómeno, son varios los vecinos de la zona quienes aseguran que han escuchado alarido durante altas horas de la noche, lo que ha aumentado la incógnita sobre lo que realmente sucede dentro de la histórica casona.

Las declaraciones que más han alarmado a los creyentes de lo paranormal es que se ha abierto "un portal", dentro del ahora restaurante de hamburguesas, lo que ha puesto en duda si el negocio continuará rentable, en caso de que el temor colectivo se apodere de las calles de Monterrey y las ventas sufran graves caídas.

"En mi caso yo los enfrenté sabiendo a donde ida y que todavía hay cosas enterradas en el patio, trabajos todavía que están muy a fondo y los trabajadores no se dieron cuenta, que la del baño de la mujere se parece una niña? Sí, esta niña está en el cuarto en donde sucedió", relató en su video de TikTok.

Las versiones sobre supuestos fenómenos continúan después de 100 años del asesinato

FOTO: Google Maps

El restaurante de la Casa de Aramberri se inauguró el pasado 9 de octubre, el cual estuvo acompañado de numerosos asistentes y música en vivo, mientras los comensales degustaron de sus papas a la francesa y sus hamburguesas con queso dentro de la tétrica casa. Luego de que surgieran las versiones sobre supuestos fenómenos dentro del restaurante, usuarios no han descartado la posibilidad de que se trate de una estrategia de publicidad para crear morbo y atraer a más consumidores, especialmente porque se encuentra la temporada del Día de Muertos.

También han habido usuarios quienes han compartido sus experiencias, uno de ellos fue Dancava00, quien aseguró que los actores de terror que trabajan dentro sobrepasan los límites del espacio personal en contra de los comensales. Incluso, grabó el momento exacto en que sujetan a la fuerza a un joven para aparentar una escena terrorífica. Al ser liberado y con la playera dañada, el joven aseguró el no formaba parte del acto y era tan solo un visitante.

Zinnia asegura que hay entes extraños dentro de la Casa de Aramberri

FOTO: Especial

¿Qué sucedió en la Casa de Aramberri?

La Casa de Aramberri es reconocida entre los regiomontanos, especialmente en el municipio de Monterrey, debido a las versiones que existen sobre un doble asesinato ocurrido hace más de 100 años dentro de la casa. De acuerdo a las versiones policiales y periodísticas que han surgido a lo largo de los años, fueron la esposa y la hija del dueño de la casa quienes perdieron la vida tras ser brutalmente asesinadas.

Sigue leyendo:

Tragedia en estación Fortuna: Hombre se arroja de puente al Tren Suburbano

Hermosa cantante fue baleada en un hotel, aunque sobrevivió, su agresor la asesinó en el hospital