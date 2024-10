Vacantes Bimbo: cómo preparar tu entrevista y conseguir el trabajo

Una de las empresas mexicanas que siempre está contratando gracias a su expansión comercial, es Grupo Bimbo, empresa encargada de realizar diferentes tipos de pan; sin embargo, la selección de su personal es muy estricto para cuidar la calidad de sus productos y tener a los mejores empleados y con ello un buen ambiente laboral.

Ante esto, la empresa mexicana líder en la industria de la panadería ha revelado algunos consejos para poder aprobar la entrevista en las vacantes que ofrece, una vez que ya han revisado tu currículum vitae y te han llamado para que acudas a las oficinas y culminar el proceso de selección, el cual, este sería el último paso, pero no menos importante antes de se contratado.

¿Cómo preparar una entrevista de trabajo y conseguir el empleo?

Existen varios ofertas de trabajo en Grupo Bimbo Foto: Archivo

Si bien es cierto, no basta una excelente presentación con los reclutadores, sino que estés seguro y convencido de lo que dirás durante la entrevista; la seguridad es una de las cualidades más importantes que suelen observar en un prospecto. Por ello, a continuación te revelaremos algunos secretos para conseguir el trabajo ante una entrevista de trabajo.

Estudia tu CV

Si bien es cierto, un curriculum debe ser sencillo y entendible cubriendo todas las dudas de los reclutadores; sin embargo, es importante dominar la información que colocar es tu historial y ampliar la información que ofreces, como algunos datos que puedan ser interesantes y característicos de tus empleos anteriores o de ti mismo.

Infórmate sobre el puesto y la empresa

Dicen que la información es poder, por ello, lee cuidadosamente las características de la empresa a la que te postules, su dimensión, el giro, servicios, eventos recientes que hayan realizado; datos que demuestren que estás empapado de las actividades que realizan.

Haz una lista con dudas relevantes

Antes de acudir a tu entrevista, crea una lista de dudas que te gustaría que te resolvieran, encontrando el momento adecuado para realizarlas al momento.

Existen varias vacantes de operación en Bimbo Foto: Archivo

Videollamadas: prepara tu espacio

En algunas empresas, ya no es tan indispensable que acudas a las oficinas, por lo que es posible que realices tu entrevista en videollamada. Por lo que es importante que prepares el espacio donde realizarás la entrevista, procurando que esté correcta la conexión a internet, revisar la iluminación, fondo y ángulo de la cámara para que no aparezcan objetos indeseables.

Escucha con atención y sé sincero

Presta siempre atención a la información y preguntas que realicen, toma tu tiempo para pensar y responder; no lo hagas por impulso. No está mal no saber todas las preguntas y reconocer en qué se podría mejorar o aprender. Recuerda ser honesto sobre tus trabajos anteriores.

Bimbo siempre está reclutando Foto: Archivo

Uno de las cosas que les gustan a los reclutadores es que hables de los retos que has enfrentado, cómo lo has resuelto y qué has aprendido para facilitar el trabajo

Sigue leyendo:

Vacantes en Bimbo: arma tu CV para conseguir trabajo con sueldo de hasta 49,000 pesos; necesitas estos requisitos

Lanzan VACANTE en Estado de México con sueldo de más de 18 mil pesos; colaborarás con Pepsi y Gatorade

¡Hay chamba!: trabaja en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta con sueldo de hasta 11 mil 400 pesos

DRV