Celebra Sheinbaum aprobación de reforma Energética en el Senado

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que haya sido aprobada la reforma energética en el Senado de la República e indicó que ya solo faltaría su ratificación en los estados y señaló este acto como algo muy importante.

“Y qué bueno que ya se aprobó en el Senado. Ya se aprobó, entiendo, en el Senado. Faltan los estados, pero es algo muy importante”, comentó en la mañanera del pueblo de este miércoles.

Al ser cuestionada sobre el segundo párrafo de la reforma que quitaron en la Cámara de Diputados cuando esta se discutió, Sheinbaum Pardo dijo, “En ese párrafo no quedaba claro exactamente a qué se referían. Formalmente, era para la transición energética. Pero en el párrafo no quedaba claro si era solamente obligación del Estado la planeación de la transición o también la producción de todas las fuentes renovables de energía. Si hubiera quedado como tal el párrafo, no hubiera sido consistente con lo otro que estamos planteando”.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

Es por ello que la mandataria federal explicó que se quitó ese párrafo porque de haberlo dejado, así como estaba planteado, cualquier persona no podría poner un panel fotovoltaico en su casa, pues dicha acción estaría prohibida.

Por otra parte, la jefa del ejecutivo federal reiteró que el objetivo de la reforma planteada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador es para que la Comisión Federal de Electricidad tenga a su cargo el 54 por ciento de la generación de energía y el resto se encargue las empresas privadas.

Sheinbaum analiza permanencia del coordinador de consulados de México en el exterior

La permanencia del coordinador de consulados en México en el exterior, Jorge Islas, es analizada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la Mañanera del Pueblo, la mandataria informó que el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, está revisando el caso, luego de las manifestaciones de mexicanos en Estados Unidos.

“Le encargué al Canciller que lo revise, vi estas denuncias y solicitudes, hay que revisarlo que tanto sí y que tanto no. Pero que sepan nuestras paisanas y paisanos que lo que queremos es fortalecer los Consulados para su atención, lo vamos a hacer”, sostuvo este 16 de octubre.

El movimiento binacional, denominado Fuerza Migrante, se pronunció respecto al nombramiento de Islas.

“La comisión de derechos humanos de Fuerza migrante, que tiene como finalidad esencial la defensa, protección y divulgación de los derechos humanos de la comunidad mexicana que vive en el extranjero, ha recibido múltiples comunicaciones de integrantes de la comunidad radicada en Estados Unidos para expresar su preocupación respecto al reciente nombramiento del Dr. Jorge Islas López como Coordinador General de Consulados de México en este país”, dice el comunicado de dicha agrupación.

