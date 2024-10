Paula Josette fue una visita conyugal y sufrió una misteriosa muerte que todavía no se resuelve

Paula Josette, era el nombre una joven de 23 años de edad que perdió la vida de forma misteriosa luego de acudir al CERESO 2 de Hermosillo, Sonora para conocer a un reo con el que sostenía una relación sentimental a través de redes sociales y aunque ya han pasado casi nueve meses de estos desafortunados hechos las autoridades todavía no han podido aclarar qué fue lo que ocurrió y quién o quiénes son los responsables de su muerte, por lo que en esta nota te diremos todo lo que se sabe sobre este caso que causó una gran conmoción entre la sociedad mexicana.

La muerte de Paula Josette ocurrió el domingo 14 de enero de 2024, sin embargo, no fue hasta el lunes 15 cuando las autoridades confirmaron el deceso de la joven y aquí es donde comienzan todas las irregularidades de este caso.

Paula Josette falleció el 14 de enero de 2024 tras una visita conyugal al CERESO 2 de Hermosillo. Foto: IG: justiciaparapaulajosette

De acuerdo con la información recabada gracias a los testimonios de familiares cercanos a Paula Josette, fue a finales de 2023 cuando la joven comenzó a tener contactó con un interno del CERESO 2 de Hermosillo, Sonora, cuya identidad se desconoce y fue a finales del mes de diciembre cuando comenzaron a planear conocerse, lo cual ocurriría a través de una visita conyugal, la cual, fue gestionada por el reo y concretada para el domingo 14 de enero.

Hasta donde se sabe, Paula Josette acudió al CERESO 2 de Hermosillo, Sonora acompañada por una de sus amigas, la cual, no ingresó a dicho centro penitenciario y horas más tarde, una camioneta oficial de esta prisión salió de dicho recinto con dirección hacia el Hospital General de Hermosillo y en su interior llevaban el cuerpo de la joven de 23 años, el cual, prácticamente fue abandonado en el referido nosocomio y fue aquí donde el caso comenzó a tomar mayor visibilidad.

¿Cuál es la versión oficial de la muerte de Paula Josette?

Luego de las investigaciones de la Fiscalía de Sonora se determinó que la joven Paula Josette falleció de un infarto agudo al miocardio, sin embargo, los familiares de la joven no creen en esta versión pues nunca presentó complicaciones cardiacas, además, señalan que tienen datos en los que se comprueba que en su cuerpo se encontraron restos de una sustancia no especificada que pudo haberle provocado la muerte, además, trascendió de manera extraoficial que personal del CERESO 2 trató de brindarle primeros auxilios a la joven, sin embargo, al no estar capacitados de forma correcta solo aceleraron su muerte y cuando se vieron imposibilitados habrían decidido llevar el cuerpo de la joven al Hospital General de Hermosillo donde prácticamente lo abandonaron.

Paula Josette tan solo tenía 23 años de edad. Foto: IG: justiciaparapaulajosette

Dos detenidos y la muerte de Paula Josette sigue sin ser resuelto

En febrero de 2024, la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora dio a conocer la detención de Fernando Arturo “N” y Juan Pedro “N”, ambos funcionarios del CERESO 2 de Hermosillo, quienes están acusados por presuntamente haber cometido el delito de incumplimiento de un deber legal pues se comprobó que ambos ex funcionarios públicos aprobaron que Paula Josette pudiera ingresar a las instalaciones del referido centro penitenciario pese a no tener un vínculo conyugal con el reo involucrado en este caso, además, se supo que ingresó en un horario fuera de lo habitual y sin presentar identificación oficial, por lo que claramente infringieron todos los protocolos establecidos para este tipo de lugares.

En adición a estas detenciones, se sabe que las investigaciones siguen abiertas, sin embargo, no se han presentado avances importantes y solo se sabe que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en torno al caso y se mantienen atentos al desarrollo de este, mientras que los familiares de Paula Josette piden en redes que no se olvide este caso y buscan mantenerlo en el ojo público para que se le pueda dar un seguimiento oportuno.

