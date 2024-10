SEP: ¿Habrá un fin de semana largo por la conmemoración del Día de la Raza?

Durante las últimas horas los padres de familia y alumnos de educación básica han recurrido a las plataformas digitales para cuestionarse si habrá un fin de semana largo con motivo de la conmemoración del Día de la Raza, por ello, en esta nota te diremos qué es lo que dice el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que el Día de la Raza (12 de octubre) se conmemora la navegación y exploración del continente americano por Cristóbal Colón y su tripulación en 1942 por lo que durante la referida fecha se realizan ceremonias cívicas y distintos eventos en torno a este hecho histórico no solo en México sin por las distintas latitudes continentales.

Las escuelas de la SEP suelen conmemorar el 12 de octubre con distintas ceremonias. Foto: Cuartoscuro

Debido a la relevancia de dicha fecha, en plataformas digitales comenzaron a circular distintas versiones en las que se aseguraba que la Secretaría de Educación Pública (SEP) podría suspender las clases con motivo de la conmemoración del Día de la Raza generando un fin de semana largo pues la suspensión de actividades académicas supuestamente podría ocurrir el viernes 11 o el lunes 14 de octubre.

¿Habrá fin de semana largo por el Día de la Raza? Esto dice la SEP

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2024-2024 para el nivel de educación básica, no se tiene contemplado que se suspendan las clases con motivo del 12 de octubre pues dicha fecha no está consideraba como un día de descanso oficial por el gobierno mexicano, además, en este 2024 dicha fecha caerá en sábado por lo que no interviene en el desarrollo de las clases.

La SEP no tiene contemplado suspender las clases por el Día de la Raza. Foto: Cuartoscuro

¿Hasta cuándo será el próximo fin de semana largo para alumnos de educación básica en México?

Según lo que se indica en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el nivel básico, el próximo fin de semana largo para alumnos de prescolar, primaria y secundaria está programado para el viernes 25, sábado 26 y el domingo 27 de octubre y dicho puente se originará debido a que se llevará a cabo la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, eventos que se realizan el último viernes de cada mes durante el ciclo escolar.

Cabe mencionar que, dicho fin de semana largo solo aplicará para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria pues la plantilla docente sí tiene que acudir a los planteles para participar en las actividades programadas.

¿Cuáles son los días de descanso para los alumnos de educación básica para el resto del 2024?

Los días de descanso que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene programados para los alumnos de nivel básico para el resto del 2024 son los siguientes:

Viernes 25 de octubre por Consejo Técnico Escolar

Lunes 18 de noviembre por Aniversario de la Revolución Mexicana

Viernes 22 de noviembre por Descarga Académica

Viernes 29 de noviembre por Consejo Técnico Escolar

Es importante mencionar que, existe la posibilidad de que se modifique el calendario escolar para los estudiantes de nivel básica debido a distintas eventualidades naturales o de cualquier otra índole por lo que se recomienda mantenerse al tanto de los comunicados emitidos por las autoridades escolares de cada estado o de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal.

