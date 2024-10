"¿Por qué no va por la banqueta?", culpan a mujer que fue atropellada con su bebé por motociclistas en Chalco

Una mujer y su bebé fueron atropellados por una pareja de motociclistas que eran perseguidos por perros en calles de Chalco. Las víctimas resultaron con heridas de consideración y a pesar de ello, diversas personas en redes sociales culpan a la madre por caminar en la calle y no en la banqueta, lo que ha desatado una polémica.

El accidente ocurrió en calles de la colonia Zapata, del municipio de Chalco, Estado de México, el miércoles 9 de octubre y fue captado por cámaras de seguridad de una de las casas aledañas. Sin embargo, al ser difundido en redes sociales la controversia creció pues muchas personas comenzaron a culpar a la víctima de lo ocurrido.

De acuerdo con lo que se observa en las imágenes, la mujer va caminando sobre la calle y trae consigo a su bebé, un recién nacido en brazos. Posteriormente, aparecen un hombre y una mujer a bordo de una motocicleta y atropellan por detrás a la madre y al menor, quienes caen y resultan lesionados.

El hombre que conduce la motocicleta no se dio cuenta de la presencia de la mujer, debido a que intentaba esquivar a dos perros que lo perseguían corriendo. Al momento de atropellar a la madre y al bebé, la pareja de motociclistas ayudan a la señora a levantarse, pero sí resultó herida, al igual que el niño.

Debido a que la mujer caminaba por las calle y no por la banqueta, muchas personas la culparon por lo sucedido. "¿Por qué no va por la banqueta?", "ella tuvo la culpa, para qué no se sube a la banqueta", "los motociclistas van por donde deben, ella es la que debe de fijarse", fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, también hubo quien la defendió, lo que sumó a la polémica. "¿Por qué no va sobre la banqueta? Porque las banquetas están plagadas de obstáculos y desniveles. Si caminaran más se darían cuenta", "¿quién no se ha bajado de la banqueta, aunque sea por un tramo?", "¿o sea sí se dan cuenta de que atropellaron a un bebé y a una señora y todavía la atacan?"

