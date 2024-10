Aplican jueces pena de 5 años y tres meses de cárcel a extitular de Salud en SLP

Soy un chivo expiatorio de una campaña política de simulación en el combate a la corrupción, el hecho de que haya dicho que no una y otra vez me tiene aquí, es una venganza política por no sumarme a la corrupción, así expresó Miguel Ángel Lutzow Steiner, ex titular de la Dirección de Salud Pública y de los Servicios Estatales de Salud en el sexenio pasado en San Luis Potosí, en la audiencia donde el Tribunal de Enjuiciamiento lo aplicó una pena de 5 años y tres meses por el delito de Ejercicio Abusivo de la Función Pública.

Así mismo, la Fiscalía General del Estado logró que las dos juezas y un juez del Tribunal le impusieran al ex funcionario en el sexenio del priista Juan Manuel Carreras López una multa de 46 mil 46 pesos, la retribución del daño por 32 millones 732 mil 800 pesos y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

En una prolongada audiencia en el Centro de Justicia del Penal de La Pila donde está recluido, en los alegatos de Apertura la y los agentes del Ministerio Público y su asesor del Centro Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) presentaron como testigos al doctor Daniel Acosta Díaz de León, quien fuera el primer secretario de Salud de la administración de Ricardo Gallardo Cardona y a actualmente titular del Sistema IMSS-Bienestar y a la actual subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General del Gobierno del Estado y ex subdirectora Jurídica de los servicios de Salud, con quienes armaron una línea de tiempo en los alegatos.

El funcionario pertenecía a la administración del priista Juan Manuel Carreras López

La defensa argumentó que los cargos eran reflejo de la tortura, los malos tratos y persecución política

La apertura que comenzó con observaciones de la entonces Auditoría Superior del Estado (ASE) hoy Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) a la Cuenta Pública 2020 de los Servicios Estatales de Salud, consistentes en la simulación de compra por adjudicación directa de 193 tambos de 208 litros cada uno de químico mosquicida para combatir el dengue en la Huasteca potosina, contrato que se firmó el 13 de abril del 2020 con la empresa regiomontana "Public Health" por 32 millones 732 mil 800 pesos mismos que fueron pagados vía transferencia bancaria cuatro días después por la entonces subdirectora administrativa Patricia Gómez; que dicho producto Mosquioticina nunca llegó al almacén central de Salud estatal ni a los de seis jurisdicciones sanitarias donde a pesar de haber vales de recibido del producto los responsables no reconocieron sus firmas.

Al doctor Lutzow, entonces director de Salud Pública lo responsabilizaron de, primero, permitir en una Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del 14 de marzo de ese 2020 comprar insumos de manera directa con los recursos extraordinarios radicado para combatir la entonces incipiente pandemia por la Covid-19 y de participar junto con el titular del área de Vectores de apellido "Perales" del requerimiento del pesticida para el dengue, pese a que la prioridad de los recursos era para combatir el Coronavirus, acusaciones ante las cuales el sentenciado sólo expresaba "falso".

El implicado dijo que era un chivo expiatorio

La defensa argumentó que los cargos eran reflejo de la tortura, los malos tratos y persecución política de su representado sin que hubiera prueba científica de su culpabilidad y no hicieron preguntas a los testigos. Luego de un primer receso de casi media hora para preparar los alegatos de cierre la Fiscalía adujo que Lutzow Steiner había sido coautor del delito de manera dolosa del delito de Uso Abusivo de la Función Pública al afectar a un sector vulnerable por la Covid-19 y que el entonces funcionario tenia la capacidad de identificar la acción ilícita, mientras que la defensa insistió en que no había evidencia de que el sentenciado se hubiera apropiado del dinero y cuestionó que se violaban sus derechos "¿Por qué pagar todo?" Si la misma fiscalía lo acusaba de ser "coautor".

¿Qué pasará con el funcionario de Salud en SLP?

En su mensaje, Lutzow Steiner lamentó que se haya formado "un teatro" donde lo implicaban; se dijo un hombre de bien que nunca ha vivido de la corrupción y acusó tanto a la Fiscalía como al sistema judicial de ser parte de un engranaje de corrupción y anunció que mientras tuviera aire en sus pulmones iba a seguir luchando por probar su inocencia y demostrar que con "malabarismos lingüísticos" lo condenaran y protegieran a los verdaderos culpables.

Luego de otro prolongado receso, al filo de las 18:00 horas se reanudó la audiencia de individualización de la pena y retribución del daño donde el juez relator, pese a que la parte acusadora pidió la pena máxima de 12 años lo condenó a 5 años y tres meses de prisión, de los cuales ya lleva dos años y 5 meses en reclusión. Finalmente, se programó la lectura y explicación de la pena para el próximo 17 de octubre a las 12:00 horas.

