Amarrado a un poste y castigado a golpes: linchan a conserje en Puebla acusado de abusar de una alumna de primaria

La mañana de este viernes 11 de octubre la ciudadanía de Puebla se despertó con la noticia de que padres y madres de familia de San Juan Tlautla, comunidad de San Pedro Cholula, lincharon a la directora y conserje de la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", siendo este último acusado de realizar tocamientos en contra de una alumna del plantel. En las imágenes que han circulado en redes sociales se observa como los inconformes tunden a golpes al implicado en el caso.

Momentos de tensión e indignación se vivieron en las inmediaciones de la escuela ubicada en el perímetro de la colonia San Juan Tlautla, donde el sujeto señalado por abuso fue amarrado a un poste mientras los padres de familia lo golpeaban. Al ventilarse el caso, a la zona arribaron elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal.

Luego de un operativo en el área, el hombre acusado por abuso de menores fue rescatado por los cuerpos de seguridad. Por su parte, la directora siguió retenida mientras se entabla un diálogo con los afectados. Se sabe que la funcionaria de dicha institución se encuentraba retenida desde las 9 de la mañana.

"Ante la situación que prevalece en la escuela de San Juan Tlautla, perteneciente al municipio de Cholula, se informa que el conserje se encuentra retenido en la comisaría y está fuera de peligro, por su parte personal de la SSC Cholula, consejeros, delegados de la SEGOB y el Director General de Educación Básica Primer Nivel, Mtro. Pedro Mendoza Peña, permanecen en diálogo con los inconformes para lograr liberar a la directora que aún permanece retenida", se lee en un comunicado

A la zona arribó personal de la SEP para dialogar con los padres

Foto: Facebook / Texmelucan Informa Noticias

Esposan a la directora, funcionarios de la SEP acuden a rescatarla

Luego de la confrontación y el rescate del conserje, a la zona llegaron personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y también de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con el objetivo de entablar un diálogo con los padres de familia y seguir con los protocolos correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, fue alrededor de las 09:00 horas cuando más de un centenar de personas arribaron al plantel para intentar linchar al conserje acusado de abuso. Se espera que sean las autoridades las que definan la situación legal de ambos implicados.

Los gritos de enojo y justicia por parte de los padres fue notorio la mañana de este viernes en San Pedro Cholula. Hasta el momento se desconoce si existen más casos de alumnas violentadas por el trabajador escolar, sin embargo, ha trascendido que anteriormente había denunciado al sujeto por presuntamente fumar y beber alcohol al interior de la escuela.

Padres de familia piden un castigo para el hombre

Foto: Cuartoscuro (Ilustrativa)

¿Qué es, cómo prevenir y cómo actuar ante la violencia sexual infantil?

La violencia sexual infantil es todo contacto y/o actividad sexual entre una niña, niño, adolescente y una persona que ejerce una posición de poder sobre él o ella, sin su consentimiento o valiéndose de amenazas, violencia física, psicológica u obteniendo su consentimiento por medio de engaños.

Ésta se configura con acciones de naturaleza sexual, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno, como forzarles a realizar comportamientos eróticos, ver imágenes pornográficas o exponerles a ver relaciones sexuales de otras personas.

Entre las medidas para prevenir el abuso infantil se encuentran: tener una buena comunicación familiar, enseñarles a decir no y saber que todos tenemos límites, enseñarles los riesgos de las redes sociales y no poner en duda su palabra nunca, así como no dejarlos solos nunca.

En México, ocho de cada 10 agresiones por violencia sexual provienen de parientes o personas conocidas cercanas.

De enero a octubre de 2020, se registraron 3,581 casos de egresos hospitalarios por violencia sexual: 3,325 niñas y 256 niños.

En 2014, alrededor de 23 mil adolescentes de 12 a 17 años sufrieron algún tipo de agresión sexual, incluyendo acoso, tocamientos y actos sexuales no consentidos.

En 2020 hubo 373 mil 661 nacimientos de madres adolescentes, de los que 8 mil 876 son hijas e hijos de niñas menores de 14 años. Niñas entre 10 y 14 años fueron embarazadas por: un amigo, un familiar, un desconocido o el exnovio. La mayoría de éstos, por violación sexual o matrimonios arreglados.

