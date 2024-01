"Canelo" Álvarez despide a Carlos Bremer con emotivo mensaje: "Buen viaje, querido amigo"

Tras darse a conocer este viernes 5 de enero la muerte del empresario regiomontano Carlos Bremer, el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez despidió a su amigo con un emotivo mensaje publicado en su cuenta de X: "Gracias por tu apoyo y tus enseñanzas, te recordaré con cariño y admiración. Buen viaje, querido amigo", compartió el pugilista profesional en esta red social.

La muerte del empresario regiomontano, egresado del Instituto de Estudios Superiores Monterrey, fue confirmada la tarde de hoy por Grupo Value Financiero mediante un comunicado en el que se informó que el fallecimiento ocurrió en un hospital del área metropolitana de Monterrey:

"Con profunda tristeza, Value Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. (“Value Grupo Financiero”) comunica que el señor Carlos Bremer Gutiérrez, Presidente del Consejo de Administración y Director General de esta emisora, falleció el día de hoy, 5 de enero del año en curso, en un hospital del área metropolitana de Monterrey," se lee al inicio del mensaje difundido en sus redes sociales.

mensaje publicado por el "Canelo" en su cuenta de Instagram. FOTO: Especial

¿De qué murió Carlos Bremer?

La causa de la muerte de Carlos Bremer fue debido a complicaciones derivadas del desvanecimiento que sufrió el martes 2 de enero de 2024, indicó el corporativo en el mensaje emitido este viernes.

A su vez Grupo Value Financiero informó que "el Ingeniero José Kaún Nader asumirá interinamente las funciones de Director General de Value Grupo Financiero y de su subsidiaria Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa (“Value Casa de Bolsa”), en tanto el Consejo de Administración sesiona para ratificar dicho nombramiento, lo que ocurrirá en los próximos días."

Políticos se despiden de Carlos Bremer

Además del pugilista mexicano otras figuras públicas compartieron sus condolencias en mensajes publicados en sus redes sociales, tal fue el caso del alcalde de San Pedro Garza García, Miguel B. Treviño de Hoyos, municipio donde residía el empresario regiomontano:

El pempresario Carlos Bremer falleció hoy en un hospital de Monterrey. FOTO: Especial

“Te vamos a extrañar, Carlos. Ante todo, Carlos Bremer fue un hombre generoso, siempre promoviendo el éxito de otros: deportistas, emprendedores, filántropos, artistas. Un empresario que disfrutaba poner el nombre de México en alto, resaltando el trabajo de mexicanos excepcionales. Y un gran amigo. Un abrazo con cariño a su familia. Descanse en paz”, escribió en la red social X.

Mientras que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, escribió: “Carlos Bremer fue un gran hombre, un orgulloso neoleones, un trabajador incansable, uno de los más destacados impulsores de Nuevo León y un altruista de corazón. Fue un ser humano excepcional y no lo vamos a olvidar. Su partida nos llena de dolor, pero sabemos que su legado es grande y que su nombre quedó grabado en el corazón de miles de personas.”.