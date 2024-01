Vaguada Polar: estos estados se "congelarán" con caída de nieve, frío y lluvia este 31 de enero

Después de una larga espera por los gastos que nos dejó el fin de 2023 y el inicio de un nuevo año, por fin está por concluir el mes de enero. Sin embargo, hay que tomar precauciones porque continuarán las bajas temperaturas e incluso se espera posible caída de nieve en algunos estados de la República debido a una vaguada polar. Te contamos de cuáles se trata.

Recordemos que la "vaguada polar" hace referencia a un fenómeno meteorológico que se caracteriza por áreas de baja presión atmosférica. Dicha situación se traduce a una columna de aire ascendente que nosotros vemos reflejado en manifestaciones como lluvias, fuertes vientos o caída de granizo.

Sigue leyendo:

Tijuana está bajo alerta por tormentas

El Niño llega a México y traerá graves consecuencias en estos estados, ¿desde cuándo?

Estas son los estados con las temperaturas mínimas este miércoles 31 de enero

Siete entidades podrán llegar hasta los -5º C y 13 a los 0º C. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

Este último día del mes no olvides tener preparada la cobija del tigre cuando duermas, porque según el pronóstico de las autoridades, la madrugada de este 31 de enero al menos siete estados del país podrán llegar hasta los -5º C y 13 a los 0º C. Te contamos de cuáles se trata:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: sierras de Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: sierras de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

¡Cuidado! En estos estado podría nevar este miércoles 31 de enero

Al menos tres estados de México tienen probabilidad de caída de nieve. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

De acuerdo con el pronóstico dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 31 de enero, la vaguada polar se desplazará por el norte y occidente de la República Mexicana. Al estar asociada con el ingreso de humedad generará lluvias y chubascos en las regiones del noroeste, norte, noreste, oriente, centro, occidente y sur del país. Asimismo, se esperan ambientes fríos en gran parte del territoriro y posible caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas de los estados de: