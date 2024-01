El día que Alex Lora conoció a Caro Quintero en prisión, un poderoso capo del narco

Alejandro Lora, uno de los más importantes rockeros mexicanos, ha tenido grandes aventuras a lo largo de su carrera, no solamente ha sido parte de festivales, conciertos emblemáticos, y compositor de las canciones más coreadas en el mundo de la música hecha en México, también ha enfrentado fuertes encuentros.

Por ejemplo, el día que una de sus canciones lo llevó al Reclusorio Norte para echar una tocada, pero vio de frente a los capos más importantes del trasiego de drogas en México, ni más ni menos que Rafael Caro Quintero, quien además de pedirle una canción, le mandó varios regalos.

El día que Alex Lora conoció a Caro Quintero en prisión

Dicho encuentro entre Alex Lora y Caro Quintero sucedió durante una tocada que hicieron en el Reclusorio Norte, donde estaba preso el poderoso capo de la droga. No se vieron de frente ni se dieron la mano o algo parecido, fue más bien un encuentro lejano unido por una canción del rocanrolero mexicano.

Desde lejos estaba viendo el susodicho la tocada, donde generalmente solamente asisten los de mejor comportamiento. El auditorio estaba repleto, y dentro del cuarto de proyección estaba oculto el capo para que nadie lo viera. Se acercó alguien a decirle que Caro quería escuchar la canción que le compuso Alex Lora.

Al final de la tocada les mandaron dos cartones que incluía patonas de Presidente y de Bacardi, como cuatro refrescos, una bolsa grande mariguana, y hasta un poco de azúcar para su café. Solamente se echaron unas cuantas cubas, dijo Alex lora en entrevista con Franco Escamilla, luego se fueron dejando todo el vicio ahí dentro.

La canción de Alex Lora dedicada a Caro Quintero y su amor prohibido con la hija de un político mexicano

Años antes, el Three Souls In My Mind hizo una canción dedicada al romance que vivieron Caro Quintero y Sara Cosío. Se trata de una especia de corrido rocanrolero, de los que no existen muchos. Habla de amor, pero al mismo tiempo del mundo del tráfico de estupefacientes, aderezado con un buen blues sicodélico sesentero.

El título es "Sara", y está basada en la hija del exsecretario de educación de Jalisco, Octavio César Cosío, quien tuvo un amorío nada secreto con Rafael Caro Quintero, de acuerdo cn el libro de Jesús Esquivel "La CIA, Camarena y Caro Quintero: la historia secreta".

La relación terminó en su punto de mayor pasión, pues el agente de la CIA Enrique Camarena apareció muerto. juntos huyeron rumbo a Costa Rica y se escondieron en una finca, pero gracias a la intervención delos teléfonos de la familia de Sara, dieron con la ubicación y arrestaron al capo.