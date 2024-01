AMLO: Joe Biden y Donald Trump están "parejos" en las encuestas

Presumiendo que la Mañanera la ve mucha gente en el extranjero y por eso debe informar de lo que sucede fuera de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que Joe Biden y Donald Trump están “parejos” en las encuestas rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

El mandatario mexicano fue cuestionado este martes por un reportero en Palacio Nacional durante la conferencia matutina sobre el eventual triunfo de Trump en la presidencia de ese país.

“Vamos a esperar sobre esto, vamos a esperar, están en las campañas. Lo que supe, igual que ustedes, es que ya declinó el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ya va a apoyar al precandidato Donald Trump, eso es lo que se sabe, están en las encuestas parejos, el presidente Biden con el expresidente Trump.

“La última que vi con Morgan es un punto que tiene arriba el presidente Biden, pero no podemos meternos en eso, nada más por información general, no es para presumir, para tirar aceite, pero la Mañanera la ven muchos y se enteran de cómo están las cosas no sólo en México sino también fuera”, contestó el primer mandatario de México.

Resaltó que con el gobierno de Trump (2017-2021) llevó una relación buena y de respeto, aún cuando tuvieron un problema que finalmente se resolvió, el del amago del republicano con elevar aranceles a México.

Con el gobierno de Biden, dijo, “muy bien” la relación, pues le ha reconocido ser el único presidente de EU que no ha ordenado la ampliación del muro fronterizo con México.

Aprovechó para mandar un mensaje al gobernador Greg Abbott, de quien dijo usa una campaña y acciones antiinmigrante para promoverse electoralmente.

“Ojalá y tome nota (Abbott) de lo que le pasó a DeSantis, que pudo haber levantado el vuelo, pero se metió con una campaña antiinmigrante pensando que eso le iba a ayudar y se desplomó, se fue en picada”, dijo.

