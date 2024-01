AMLO asegura que con el combate a la corrupción se han recuperado 2 billones de pesos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que han sido alrededor de dos billones de pesos los que se han recuperado gracias al combate a la corrupción durante sus cinco años de mandato.

Durante la conferencia de prensa matutina desde la 17 Zona Militar de Querétaro, detalló que por sólo condonar impuestos se han ahorrado un billón de pesos y con el guachicol se han economizado 307 mil millones de pesos.

El mandatario agregó que para este año ya se tiene garantizado el presupuesto para todas las obras. Foto: Presidencia

“Pueden ser como dos billones de pesos, nada más por no condonar impuestos calculo un billón, el guachicol 307 mil millones, entonces si es bastante y no es necesario aumentar impuestos ni decretar gasolinazos, ni endeudar al país porque alcanza el presupuesto”, destacó.

El mandatario agregó que para este año ya se tiene garantizado el presupuesto para todas las obras que se van a cumplir antes de que termine su sexenio, “entonces vamos bien”, dijo.

Añadió que lo que más ha dañado a México es la deshonestidad de los gobernantes y de los particulares, además de que recalcó que la decadencia del país se originó con la corrupción la cual se ha ido transformando gracias a la 4T.

“¿Cuál es la esencia de esta transformación?, es que se pueda desterrar la corrupción”, afirmó.

López Obrador aseguró que aunque muchas personas opinan que no es posible acabar con la corrupción, pues consideran que solo se puede atemperar o controlar o moderar, él sostiene que se debe acabar,

“Yo sostengo que hay que acabarla y que sí se puede y que hay que ser severos, radicales, arrancar de raíz la corrupción para que el país salga adelante. No se permite la corrupción, por eso no hemos avanzado, nos ha dejado muchísimo dinero, siempre he dicho que la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero”.

